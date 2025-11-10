Com Vitória Cup, Santa Cruz deve fazer até três amistosos na pré-temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pré-temporada do Santa Cruz começa no dia 25 de novembro, com três amistosos previstos antes do início do Campeonato Pernambucano

O Santa Cruz definiu o planejamento da sua pré-temporada 2026, que começará no dia 25 de novembro, no CT Ninho das Cobras, em Recife. A informação foi trazida pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal.

Segundo João Victor, o clube deve fazer até três amistosos preparatórios antes da estreia oficial no Campeonato Pernambucano, sendo o primeiro deles na Vitória Cup, torneio amistoso que contará com a presença do argentino Defensa y Justicia.

Os outros dois adversários ainda não foram definidos.

A comissão técnica coral, que deve ter Cléber Queiroga integrado ao grupo de preparação física e fisiologia, trabalha para montar uma pré-temporada completa, com ritmo de competição e observação dos novos reforços. Além do Ninho das Cobras, deve haver alguns treinamentos no Arruda.

A prioridade do clube é chegar à estreia no Pernambucano com o elenco em ritmo de jogo e já adaptado ao trabalho técnico e físico. A programação completa dos amistosos deve ser divulgada nos próximos dias pela diretoria de futebol.