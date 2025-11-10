Harlei recebe sondagem do Paysandu, mas deve renovar com o Santa Cruz
Dirigente do Santa Cruz foi procurado pelo Paysandu, mas tem acerto encaminhado para seguir no clube. Pedro Henriques também segue perto de renovar
Executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes recebeu uma sondagem do Paysandu. A informação é do repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal. Contudo, também segundo ele, Harlei deve permanecer no Arruda em 2026.
Harlei teria ouvido o interesse, mas informou que está apalavrado com o Santa Cruz e que irá cumprir esse acordo. O executivo tem contrato por encerrar neste fim de ano, mas já manifestou o desejo de continuar no clube.
Além dele, o executivo Pedro Henriques também deve seguir no Santa Cruz. O dirigente mantém reuniões frequentes com o presidente Bruno Rodrigues e com representantes da SAF, acompanhando de perto os trâmites administrativos e o planejamento do futebol para 2026.
As renovações de ambos devem ser oficializadas nos próximos dias, junto ao anúncio da chegada de Cléber Queiroga, ex-fisiologista do Náutico e CSA, que será integrado à comissão técnica coral.