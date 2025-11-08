Santa Cruz alfineta Sport após derrota de virada para Atlético-MG

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clube coral usou as redes sociais para "cutucar" o adversário, que está muito perto de ter o rebaixamento confirmado para a Série B de 2026

O Santa Cruz utilizou as redes sociais para alfinetar o Sport. Logo após a derrota do Leão para o Atlético-MG, neste sábado (8), o clube coral soltou uma publicação em tom de brincadeira sobre o momento do rival.

O método da provocação foi um vídeo, no qual o clube coral reproduziu a canção "Vou Festejar", clássico imortalizado na voz da sambista Beth Carvalho.

A ação do Tricolor incluiu elementos visuais adicionais para intensificar a resenha:

Uma camisa do Santa Cruz exibindo a frase "tradição não é moda".

A inclusão do personagem "Pica-Pau" derrubando uma árvore ao grito de "Madeira!", uma alusão direta à famosa campanha do Sport inspirada na música "Madeira que Cupim Não Rói", de Capiba.

Resposta do Santa Cruz

A escolha do samba "Vou Festejar" representa uma "resposta" da provocação. Em 2023, a torcida do Sport havia levado uma faixa com a frase "Vou festejar o teu sofrer" a um jogo na Ilha do Retiro, ironizando o fato de o Santa Cruz ter sido eliminado na Série D, ficando sem uma divisão nacional para 2025.

A letra, que diz "Eu vou festejar, vou festejar. O teu sofrer, o teu penar", agora é usada pelo Santa Cruz em um momento que os rivais vivem realidades distintas na temporada.

Enquanto o Tricolor comemora o vice-campeonato da Série D e o acesso à Série C, o Leão da Ilha corre sério risco de rebaixamento para a Série B, já neste domingo (9), dependendo dos resultados de Vitória e Santos a serem disputados neste domingo.