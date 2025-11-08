fechar
Após perder 20 kg, Tico Santta Cruz exibe novo físico ao nadar em Maceió

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 08/11/2025 às 10:16
Aos 48 anos, Tico Santta Cruz mostrou nas redes sociais o resultado de sua transformação corporal ao compartilhar fotos durante uma aula de natação.

O vocalista do Detonautas apareceu sem camisa, destacando o corpo definido e tatuado, e contou que os novos hábitos o fizeram eliminar 20 quilos. “Primeiro procurava uma academia para fazer musculação. Aí comecei a procurar percursos para correr pelas cidades. Hoje busco piscinas pelo país. Em breve, a missão incluirá uma bike”, escreveu o músico.

Nos comentários, seguidores elogiaram a dedicação do artista. Um deles o chamou de “muso dos esportes inspirando a todos”, enquanto outro brincou sobre a energia de Maceió, cidade onde ele estava. Tico respondeu de forma bem-humorada: “Eu passo horário, quem quiser colar, chega junto.”

Em abril, o cantor revelou que a mudança no corpo também envolveu um trabalho interior. “Se eu consegui com 47 anos, você pode tentar também”, declarou. Segundo ele, a nova fase inclui alimentação equilibrada e acompanhamento psicológico. “Passei 2024 fazendo uma readaptação para uma alimentação saudável e sustentável. Exercícios com foco em cardio sem perder o hábito da musculação”, completou o artista.

