Após perder 20 kg, Tico Santta Cruz exibe novo físico ao nadar em Maceió

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Aos 48 anos, Tico Santta Cruz mostrou nas redes sociais o resultado de sua transformação corporal ao compartilhar fotos durante uma aula de natação.

O vocalista do Detonautas apareceu sem camisa, destacando o corpo definido e tatuado, e contou que os novos hábitos o fizeram eliminar 20 quilos. “Primeiro procurava uma academia para fazer musculação. Aí comecei a procurar percursos para correr pelas cidades. Hoje busco piscinas pelo país. Em breve, a missão incluirá uma bike”, escreveu o músico.

Nos comentários, seguidores elogiaram a dedicação do artista. Um deles o chamou de “muso dos esportes inspirando a todos”, enquanto outro brincou sobre a energia de Maceió, cidade onde ele estava. Tico respondeu de forma bem-humorada: “Eu passo horário, quem quiser colar, chega junto.”

Veja também: Virginia manda a real sobre atuação de Marina Ruy Barbosa em Tremembé

Em abril, o cantor revelou que a mudança no corpo também envolveu um trabalho interior. “Se eu consegui com 47 anos, você pode tentar também”, declarou. Segundo ele, a nova fase inclui alimentação equilibrada e acompanhamento psicológico. “Passei 2024 fazendo uma readaptação para uma alimentação saudável e sustentável. Exercícios com foco em cardio sem perder o hábito da musculação”, completou o artista.

O post Após perder 20 kg, Tico Santta Cruz exibe novo físico ao nadar em Maceió foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.