'A mentalidade tem que ser o acesso', diz Eurico sobre a próxima temporada do Santa Cruz

Em entrevista à Rádio Jornal, o zagueiro tricolor comentou sobre as altas expectativas para a próxima temporada da Cobra Coral; confira detalhes

O zagueiro Eurico Lima, uma das figuras centrais no acesso do Santa Cruz à Série C de 2026, falou sobre as expectativas para a próxima temporada em entrevista ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal.

Para o jogador, a mentalidade do clube na próxima temporada 'tem que ser o acesso' rumo à Série B, competição que o clube não disputa desde 2017.

Desde que caiu da terceira divisão, o Tricolor do Arruda esteve na Série D em três ocasiões (2022, 2023 e 2025). O clube não disputou o campeonato nacional no calendário de 2024.

Nesse bom momento após o acesso, Eurico diz que a mentalidade tem que estar voltada para o acesso.

“Acho que, já na apresentação, precisamos estar pensando nisso. Tem que ser uma mentalidade vencedora. A gente sabe que o objetivo maior do clube é ver o Santa de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído, que é a Série A. Mas, para chegar lá, não existe salto direto: da C não vamos para a A. É um trabalho de escadinha", disse.

"Temos que fazer uma temporada muito bem-feita para subir para a Série B, mirando colocar o Santa o mais rápido possível na Série A", afirmou.

SAF do Santa Cruz

"A expectativa quanto a SAF, pelo que a gente acompanha, as coisas estão andando e bem encaminhadas. Como falei, é preparar bem essa campanha para errar o mínimo possível", disse Eurico.

O Santa Cruz anunciou na última quarta-feira (12) os valores mais recentes referentes à lista de sócios considerados aptos a participar da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do dia 30 de novembro, conforme previsto no Estatuto (Seção II – Artigo 33).

Na votação, será decidida a venda de 90% das ações do Tricolor do Arruda, além da constituição do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Agora, são 78 sócios beneméritos automaticamente incluídos como aptos para votar. Além disso, o nome de um sócio foi removido da base de dados do clube, enquanto outros 187 foram incluídos na lista.

Portanto, no momento, 2.730 é o número total de aptos votantes.

O Santa Cruz confirmou que novas atualizações na lista serão apresentadas em futuras publicações. A próxima postagem será realizada no dia 21 de novembro (sexta-feira).

Continuidade de Marcelo Cabelo no comando do Santa Cruz

Segundo o zagueiro, a continuidade de Marcelo Cabo representa um ponto positivo para a próxima temporada. Para ele, o treinador “tem o grupo na mão”.

O defensor ressaltou ainda a relação próxima do técnico com os jogadores, destacando que Cabo “olha bastante para o lado humano” e que não houve qualquer problema interno ao longo do último ano.

Para Eurico, a experiência do treinador e a capacidade de conduzir o elenco colocam o Santa Cruz em boas condições para repetir um trabalho sólido.

Ele afirmou que o grupo ainda tem muito a aprender com o técnico e acredita que Marcelo Cabo “tem tudo para fazer um trabalho fantástico” novamente, reforçando a confiança no projeto para 2026.

Retrospecto da campanha de Eurico e do Santa Cruz em 2025

A regularidade marcou a trajetória de Eurico desde o início do campeonato: contratado após boa passagem pelo Betim, ele assumiu a titularidade já na primeira rodada e não deixou mais a equipe. O camisa 14 atuou os 90 minutos em todas as partidas do mata-mata.

O Santa Cruz encerrou a Série D deste ano com o vice-campeonato, tendo perdido para o Barra na grande decisão.

A equipe terminou a primeira fase na segunda colocação do seu grupo. Nos 10 jogos disputados do mata-mata, o time coral saiu de campo sem sofrer gols em cinco.

O trabalho defensivo não foi perfeito, mas foi determinante especialmente nas fases em que a classificação precisou ser definida nos pênaltis, tanto na segunda fase quanto nas oitavas de final.