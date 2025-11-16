Melhores Momentos Sport 1x5 Flamengo: Confira os gols que rebaixaram o Leão
Leão cai para a Série B do Brasileiro após perder por 5x1; Thyere e Gabriel pediram desculpas e falaram em reconstrução para o ano que vem
O Sport está matematicamente rebaixado para a Série B de 2026. A queda foi confirmada neste sábado (15), após a goleada por 5x1 para o Flamengo, na Arena de Pernambuco. O resultado encerra qualquer possibilidade de reação e mantém o Leão na lanterna - posição que ocupou desde a 3ª rodada do Brasileirão.
Melhores momentos de Sport 1x5 Flamengo
Os gols rubro-negros cariocas foram marcados por Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles. Pablo descontou para o Sport. O jogo também carregou o peso da polêmica transferência de mando para a Arena, onde a torcida visitante foi maioria, ampliando a sensação de colapso dentro e fora de campo.
Após a partida, o capitão Rafael Thyere se emocionou ao falar sobre o rebaixamento e sobre a morte de Milton Bivar, ex-presidente que trouxe o zagueiro ao clube em 2019. “Momento muito triste. Muito tempo aqui já. Foi luta grande para colocar o clube na Série A. Ano para esquecer em tudo”, disse. Ele afirmou que o Sport precisa se reconstruir: “Esse clube é gigante, tem que se reerguer, rever muita coisa. 2026 será de muito trabalho, reformulação”.
O zagueiro também deixou um recado para a família de Milton Bivar. “Foi um cara que me ajudou muito e me fez estar aqui. Sinto muito pelo cara que ele foi”, declarou. Sobre o torcedor, Thyere foi direto: “Vou deixar pedido de desculpas, mas de forma protocolar, porque não tem mais o que dizer”.
O goleiro Gabriel também lamentou a queda e pediu que o clube consiga reagir no próximo ano. “A gente tem que terminar de maneira honrosa. Clube com torcida imensa, que merece estar nos grandes palcos do cenário nacional”, afirmou. Ele pediu desculpas e desejou sabedoria à direção: “Que agora se possa consertar o que deu errado esse ano. Que em 2026 o torcedor tenha o ano que merece”.
Mesmo rebaixado, o Sport ainda precisa cumprir tabela no Brasileirão. O time rubro-negro fará mais cinco jogos até o fim da temporada: Botafogo (F), Vitória (C), Santos (F), Bahia (F) e Grêmio (C).