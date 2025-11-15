Sport 1x5 Flamengo gera quase R$ 3 milhões de renda, mesmo valor que mando foi negociado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quase 20 mil torcedores estiveram presentes em São Lourenço da Mata para assistir ao jogo válido pela atrasada 12ª rodada da Série A

A tragédia que foi a campanha vexatória do Sport ganhou o último capítulo na noite deste sábado (15). A goleada por 5x1 sofrida para o Flamengo, na Arena de Pernambuco, sacramentou o rebaixamento matemático do time rubro-negro para a Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, fora de campo, a partida rendeu números impressionantes que trazem à tona uma polêmica negociação.

A direção do Sport havia negociado a transferência do mando de campo do jogo, originalmente marcado para a Ilha do Retiro, para a Arena de Pernambuco, pela cifra líquida de R$ 3 milhões.

Coincidentemente, a empresa privada que adquiriu o mando de campo arrecadou quase o mesmo valor apenas com a renda bruta da partida.

O "borderô oficial" registrou um público de 19.706 torcedores, gerando uma renda total de R$ 2.948.180,00. Nitidamente, a torcida do Flamengo foi maioria no estádio, algo que era quase impossível de acontecer em Pernambuco.

O valor arrecadado com a bilheteria se aproxima muito do que foi pago pela empresa para ter o direito de realizar o jogo fora da Ilha do Retiro.

A receita da empresa pode ser ainda maior, pois a renda bruta não contabiliza outras formas de exploração comercial que podem ter sido feitas, como a venda em bares e lojas dentro da Arena, que também entra no pacote de exploração da partida.

Sport não agradou a torcida



A negociação, que transferiu um jogo de apelo comercial altíssimo para uma praça com maior capacidade e visibilidade para o comprador, não agradou grande parte da torcida rubro-negra desde que vazou a informação da venda.

Além da insatisfação popular, a transferência do mando de campo ainda está sob análise. O negócio foi alvo de uma denúncia na Ouvidoria e o caso segue sendo analisado pelo Ministério Público.