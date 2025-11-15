Sport 1x5 Flamengo gera quase R$ 3 milhões de renda, mesmo valor que mando foi negociado
Quase 20 mil torcedores estiveram presentes em São Lourenço da Mata para assistir ao jogo válido pela atrasada 12ª rodada da Série A
A tragédia que foi a campanha vexatória do Sport ganhou o último capítulo na noite deste sábado (15). A goleada por 5x1 sofrida para o Flamengo, na Arena de Pernambuco, sacramentou o rebaixamento matemático do time rubro-negro para a Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, fora de campo, a partida rendeu números impressionantes que trazem à tona uma polêmica negociação.
A direção do Sport havia negociado a transferência do mando de campo do jogo, originalmente marcado para a Ilha do Retiro, para a Arena de Pernambuco, pela cifra líquida de R$ 3 milhões.
Coincidentemente, a empresa privada que adquiriu o mando de campo arrecadou quase o mesmo valor apenas com a renda bruta da partida.
O "borderô oficial" registrou um público de 19.706 torcedores, gerando uma renda total de R$ 2.948.180,00. Nitidamente, a torcida do Flamengo foi maioria no estádio, algo que era quase impossível de acontecer em Pernambuco.
O valor arrecadado com a bilheteria se aproxima muito do que foi pago pela empresa para ter o direito de realizar o jogo fora da Ilha do Retiro.
A receita da empresa pode ser ainda maior, pois a renda bruta não contabiliza outras formas de exploração comercial que podem ter sido feitas, como a venda em bares e lojas dentro da Arena, que também entra no pacote de exploração da partida.
Sport não agradou a torcida
A negociação, que transferiu um jogo de apelo comercial altíssimo para uma praça com maior capacidade e visibilidade para o comprador, não agradou grande parte da torcida rubro-negra desde que vazou a informação da venda.
Além da insatisfação popular, a transferência do mando de campo ainda está sob análise. O negócio foi alvo de uma denúncia na Ouvidoria e o caso segue sendo analisado pelo Ministério Público.