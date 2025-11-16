Sport: Gabriel pede desculpas após rebaixamento e pede que "Deus dê sabedoria à direção"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jogador fala em "terminar de forma honrosa" e deseja sabedoria à direção para reconstruir o clube no ano que vem; Leão perdeu de 5x1 para o Flamengo

O goleiro Gabriel lamentou o rebaixamento do Sport para a Série B e pediu desculpas ao torcedor após a derrota por 5x1 para o Flamengo, neste sábado (15), na Arena de Pernambuco. O jogador afirmou que o clube precisa fechar a temporada com dignidade mesmo sem chances de permanecer na elite. “A gente tem que terminar de maneira honrosa. Clube com torcida imensa, que merece estar nos grandes palcos do cenário nacional”, disse.

Gabriel reforçou que o Sport precisa iniciar imediatamente o planejamento para 2026, independentemente das indefinições políticas e administrativas que cercam o clube. “Começar a planejar. Que Deus dê sabedoria à direção”, declarou.

O goleiro reconheceu os erros cometidos ao longo do ano e afirmou que a queda deve servir de lição para a próxima gestão. “Que agora se possa consertar o que deu errado esse ano. Que em 2026 o torcedor tenha o ano que merece”, afirmou.

Ele ainda deixou um pedido direto à torcida rubro-negra. “Pedir desculpas e que o torcedor tenha 2026 melhor do que foi esse ano”, completou.

O Sport está matematicamente rebaixado após somar apenas 17 pontos em 33 partidas e ocupar a lanterna desde a 3ª rodada. Mesmo já sem chance de recuperação, o time ainda tem mais cinco jogos a cumprir no Brasileirão: Botafogo (F), Vitória (C), Santos (F), Bahia (F) e Grêmio (C).