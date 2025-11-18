Qual será o futuro do Arruda? Santa Cruz vai jogar na Arena em 2026? CEO da Cobra Coral aponta prioridade para a próxima temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em entrevista ao Fórum Esportivo, Pedro Henriques citou perdas de treinos por chuva e impacto no planejamento; confira a entrevista completa

Clique aqui e escute a matéria

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (17), o CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques, afirmou que o clube deve priorizar o uso do Arruda como centro de treinamento na próxima temporada.

Henriques explicou que a medida busca garantir melhor qualidade de trabalho para o elenco profissional.

Durante a conversa com o repórter João Victor Amorim, o CEO do clube afirmou que a experiência recente reforça a necessidade de utilizar o Arruda como base de treinos da equipe principal.

O dirigente contextualizou que a estratégia ideal, em sua visão, é repetir o modelo adotado pelo clube no mata-mata da Série D.

“Minha preocupação hoje é que o Santa Cruz tenha um planejamento adequado para a temporada 2026. Na minha concepção, é muito mais interessante que se mantenha o que a gente fez no mata-mata da Série D: utilizar o Arruda como centro de treinamento do profissional”, afirmou.

Henriques acrescentou que, caso necessário, o Ninho das Cobras pode ser usado de forma pontual, mas lembrou que a atual estrutura de campos ainda é limitada para atender simultaneamente o profissional e a base.

Ele reforçou que a qualidade dos treinamentos aumenta quando o Arruda é priorizado como local de trabalho do time.

Ao relembrar dificuldades da temporada passada, o CEO explicou que a instabilidade climática comprometeu a preparação da equipe.

“O Santa perdeu mais de 25, se eu não me engano, sessões de treino por causa de chuva”, disse, acrescentando que, naquele período, o uso do Arruda era menor do que atualmente.

Para ele, essa perda de sessões compromete qualquer planejamento. “Não adianta a gente fazer o maior planejamento do mundo, contratar os maiores reforços, se eles não treinam”, concluiu.

Santa Cruz e Rebook? Entenda as negociações

O Santa Cruz está próximo de anunciar o novo fornecedor de material esportivo.

Entretanto, Pedro Henriques adotou um tom de cautela e evitou cravar o nome da empresa, que nos bastidores é apontada como a Reebok.

O dirigente confirmou que a marca internacional está entre as opções avaliadas.

Apesar da cautela, o CEO do clube se mostrou otimista quanto ao prazo para a estreia do novo uniforme no time profissional, que deve ocorrer durante a Vitória Cup, evento que promove amistosos.

O primeiro jogo do Santa Cruz deve acontecer no início de janeiro. "Acredito que não irá demorar muito mais. A negociação já está avançada," garantiu.

"No primeiro jogo da Vitória Cup, já estaremos com o novo fornecedor. Já foi falado por outros dirigentes, só que eu não gosto de falar para não tomar bronca depois. Existe detalhes, como o que falei da base, que precisam ser ajustados", disse.

Fórum Esportivo (17/11) | Assista ao programa completo na íntegra