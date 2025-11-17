Santa Cruz anuncia renovação de contrato de Harlei Menezes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Diretor de futebol tricolor seguirá no cargo até o final de 2026. Dirigente foi um dos responsáveis pela montagem do elenco vice-campeão da Série D

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz anunciou nesta segunda-feira (17), a renovação de contrato do diretor de futebol Harlei Menezes. O profissional seguirá no Tricolor do Arruda até o final de 2026.

Um dos principais responsáveis pela montagem do elenco que garantiu o acesso à Série C, Harlei exerce a função desde setembro de 2024, quando chegou ao Arruda.

As duas partes negociavam a renovação de contrato desde outubro. Durante o período, o diretor recebeu uma sondagem do Paysandu, mas optou por permanecer na Cobra-Coral.

Nos últimos dias, o Santa Cruz também havia confirmado a renovação de contrato do CEO Pedro Henriques. O anúncio da permanência de Harlei Menezes encerra o ciclo de renovações na diretoria coral.

Santa Cruz continua montagem do elenco para 2026

Após anunciar as renovações na diretoria, o Santa Cruz se concentra na montagem do elenco para a próxima temporada.

O time segue no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo. O Tricolor busca um meia, um ponta e um centroavante para disputar posição com Thiago Galhardo.

Em 2026, o Santa Cruz disputará apenas o Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C. Durante o início da temporada, a diretoria planeja contar com um elenco mais enxuto.

De acordo com a apuração do repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, o Santa Cruz iniciará a próxima temporada com cerca de 22 jogadores de linha, além de quatro goleiros.