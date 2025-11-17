fechar
Santa Cruz anuncia renovação de contrato de Harlei Menezes

Diretor de futebol tricolor seguirá no cargo até o final de 2026. Dirigente foi um dos responsáveis pela montagem do elenco vice-campeão da Série D

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/11/2025 às 12:51 | Atualizado em 17/11/2025 às 12:52
Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz
Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz - Reprodução: Evelyn Victoria/ Santa Cruz

O Santa Cruz anunciou nesta segunda-feira (17), a renovação de contrato do diretor de futebol Harlei Menezes. O profissional seguirá no Tricolor do Arruda até o final de 2026.

Um dos principais responsáveis pela montagem do elenco que garantiu o acesso à Série C, Harlei exerce a função desde setembro de 2024, quando chegou ao Arruda.

As duas partes negociavam a renovação de contrato desde outubro. Durante o período, o diretor recebeu uma sondagem do Paysandu, mas optou por permanecer na Cobra-Coral.

Nos últimos dias, o Santa Cruz também havia confirmado a renovação de contrato do CEO Pedro Henriques.  O anúncio da permanência de Harlei Menezes encerra o ciclo de renovações na diretoria coral.

Em 2026, o Santa Cruz disputará apenas o Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C. Durante o início da temporada, a diretoria planeja contar com um elenco mais enxuto.

De acordo com a apuração do repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, o Santa Cruz iniciará a próxima temporada com cerca de 22 jogadores de linha, além de quatro goleiros.

