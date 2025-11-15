Santa Cruz deve esperar início da pré-temporada para definir futuro de Felipe Alves
O goleiro chegou ao Arruda para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano de 2025, só que acabou como reserva do prata da casa Rokenedy
O futuro do goleiro Felipe Alves não deve ser definido pelo Santa Cruz antes do início da pré-temporada. É o que informou o repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal.
A direção coral planeja iniciar a pré-temporada ainda no fim deste mês de novembro. E, em seguida, conversar com o arqueiro sobre o futuro.
Como a titularidade de Rokenedy é incontestável, Felipe Alves dificilmente vestirá a camisa tricolor no próximo ano de 2026.
Porém, ainda possui contrato com o Santa Cruz até o ano de 2029. Aos 37 anos, disputou apenas 13 jogos pelo clube pernambucano nesta temporada.
O goleiro foi uma das principais contratações com o aval dos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a busca pelo acesso na Série D.
Vale lembrar que o Tricolor do Arruda já possui um pré-contrato assinado com o jovem goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia. A ideia é permanecer com três jogadores para a posição, além de mais arqueiro promissor da base no elenco profissional.
Santa Cruz em 2026
Ainda de acordo com informações apuradas por Raldney Alves, o Santa Cruz pretende começar o próximo ano com cerca de 22 jogadores de linha, além de mais quatro goleiros.
Em 2026, o clube coral disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. Na avaliação da cúpula do futebol, a equipe não precisa ter um grande elenco no início da temporada.