Santa Cruz deve esperar início da pré-temporada para definir futuro de Felipe Alves

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O goleiro chegou ao Arruda para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano de 2025, só que acabou como reserva do prata da casa Rokenedy

Clique aqui e escute a matéria

O futuro do goleiro Felipe Alves não deve ser definido pelo Santa Cruz antes do início da pré-temporada. É o que informou o repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal.

A direção coral planeja iniciar a pré-temporada ainda no fim deste mês de novembro. E, em seguida, conversar com o arqueiro sobre o futuro.

Como a titularidade de Rokenedy é incontestável, Felipe Alves dificilmente vestirá a camisa tricolor no próximo ano de 2026.

Porém, ainda possui contrato com o Santa Cruz até o ano de 2029. Aos 37 anos, disputou apenas 13 jogos pelo clube pernambucano nesta temporada.

O goleiro foi uma das principais contratações com o aval dos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a busca pelo acesso na Série D.

Vale lembrar que o Tricolor do Arruda já possui um pré-contrato assinado com o jovem goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia. A ideia é permanecer com três jogadores para a posição, além de mais arqueiro promissor da base no elenco profissional.

Santa Cruz em 2026

Ainda de acordo com informações apuradas por Raldney Alves, o Santa Cruz pretende começar o próximo ano com cerca de 22 jogadores de linha, além de mais quatro goleiros.

Em 2026, o clube coral disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. Na avaliação da cúpula do futebol, a equipe não precisa ter um grande elenco no início da temporada.

