Brasileirao | Notícia

Chances rebaixamento Série A 2025: veja os 5 clubes com maiores riscos de Série B

Restam três vagas para o descenso; confira os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Por Robert Sarmento Publicado em 17/11/2025 às 14:38
Neymar aplaude torcida do Santos na Vila Belmiro
Neymar aplaude torcida do Santos na Vila Belmiro - Raul Baretta/Santos

A reta final da temporada promete fortes emoções na briga contra o rebaixamento para o Brasileirão Série B. Com o Sport rebaixado oficialmente, restam três vagas que ninguém quer.

Fortaleza e Juventude aparecem no topo da lista, respectivamente, com 95% e 81,9% de chances de cair. Entre VitóriaSantos e a dupla Grenal um não vai escapar definitivamente da degola.

  • Internacional - 21.6%
  • Grêmio - 2.7%

Chances de rebaixamento na Série A 2025 atualizadas

A seguir, confira quem está mais perto de jogar a Segundona na próxima temporada, de acordo com os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com cinco rodadas pela frente, cada ponto decide o futuro o destino desses times no Brasileirão Série A. Para ter noção, a diferença da primeira equipe fora do Z4 para o vice-lanterna é de cinco pontos.

  • Fortaleza - 95.0%
  • Juventude - 81.9%
  • Vitória - 61.5%
  • Santos - 36.3%

Mateus Lotif/Fortaleza
Breno Lopes comemora gol pelo Fortaleza contra o Flamengo - Mateus Lotif/Fortaleza

Classificação do Brasileirão Série A 2025 atualizada:

33ª rodada

  • 14º Grêmio - 40 pontos
  • 15º Internacional - 37 pontos
  • 16º Santos - 36 pontos
  • 17º Vitória - 35 pontos
  • 18º Juventude -32 pontos
  • 19º Fortaleza - 31 pontos
  • 20º Sport - 17 pontos

