Chances rebaixamento Série A 2025: veja os 5 clubes com maiores riscos de Série B
Restam três vagas para o descenso; confira os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
A reta final da temporada promete fortes emoções na briga contra o rebaixamento para o Brasileirão Série B. Com o Sport rebaixado oficialmente, restam três vagas que ninguém quer.
Fortaleza e Juventude aparecem no topo da lista, respectivamente, com 95% e 81,9% de chances de cair. Entre Vitória, Santos e a dupla Grenal um não vai escapar definitivamente da degola.
- Internacional - 21.6%
- Grêmio - 2.7%
Chances de rebaixamento na Série A 2025 atualizadas
A seguir, confira quem está mais perto de jogar a Segundona na próxima temporada, de acordo com os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Com cinco rodadas pela frente, cada ponto decide o futuro o destino desses times no Brasileirão Série A. Para ter noção, a diferença da primeira equipe fora do Z4 para o vice-lanterna é de cinco pontos.
- Fortaleza - 95.0%
- Juventude - 81.9%
- Vitória - 61.5%
- Santos - 36.3%
Classificação do Brasileirão Série A 2025 atualizada:
33ª rodada
- 14º Grêmio - 40 pontos
- 15º Internacional - 37 pontos
- 16º Santos - 36 pontos
- 17º Vitória - 35 pontos
- 18º Juventude -32 pontos
- 19º Fortaleza - 31 pontos
- 20º Sport - 17 pontos