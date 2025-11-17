Chances rebaixamento Série A 2025: veja os 5 clubes com maiores riscos de Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Restam três vagas para o descenso; confira os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

A reta final da temporada promete fortes emoções na briga contra o rebaixamento para o Brasileirão Série B. Com o Sport rebaixado oficialmente, restam três vagas que ninguém quer.

Fortaleza e Juventude aparecem no topo da lista, respectivamente, com 95% e 81,9% de chances de cair. Entre Vitória, Santos e a dupla Grenal um não vai escapar definitivamente da degola.

Internacional - 21.6%

Grêmio - 2.7%

Chances de rebaixamento na Série A 2025 atualizadas

A seguir, confira quem está mais perto de jogar a Segundona na próxima temporada, de acordo com os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com cinco rodadas pela frente, cada ponto decide o futuro o destino desses times no Brasileirão Série A. Para ter noção, a diferença da primeira equipe fora do Z4 para o vice-lanterna é de cinco pontos.

Fortaleza - 95.0%



Juventude - 81.9%

Vitória - 61.5%

Santos - 36.3%

Breno Lopes comemora gol pelo Fortaleza contra o Flamengo - Mateus Lotif/Fortaleza

Classificação do Brasileirão Série A 2025 atualizada:

