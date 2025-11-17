CEO do Santa Cruz evita cravar acerto com Reebok: "Clube teve propostas de diversos fornecedores"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pedro Henriques concedeu uma entrevista exclusiva ao programa da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira, e abordou diversos assuntos

O Santa Cruz está próximo de anunciar o novo fornecedor de material esportivo, mas o CEO do clube, Pedro Henriques, adotou um tom de cautela e evitou cravar o nome da empresa, que nos bastidores é apontada como a Reebok. O dirigente confirmou que a marca internacional está entre as opções avaliadas.

"Evito sempre falar sobre negociações que estão em andamento. De fato, o clube teve propostas de diversos fornecedores e a Reebok foi uma delas," declarou o CEO, em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (17).

A principal preocupação da diretoria foi a pré-temporada e a transição do material, já que o antigo fornecedor do Santa Cruz era a Volt, com quem o clube acertou a rescisão nesta temporada. O CEO esclareceu que a equipe utilizará o material do antigo parceiro nos primeiros compromissos.

"Existe uma preocupação quanto à pré-temporada. Esclareço que será feita com o material da Volt", afirmou.

Pedro Henriques também fez questão de reconhecer o esforço da empresa anterior no processo de distrato: "Quando cheguei no Arruda, a relação com a Volt era muito ruim. E precisamos ter maturidade que a culpa era de ambas as partes. A Volt foi muito parceira desde o início do distrato."

A demora no anúncio, apesar de a negociação estar avançada, deve-se a ajustes em detalhes contratuais, especialmente o fornecimento para as categorias de base.

"Vamos ter a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Seja quem for o fornecedor, não tinha como a base jogar com o novo padrão. Então, isso precisa estar no contrato. Esses e outros detalhes," pontuou o CEO.

Santa Cruz na Vitória Cup

Apesar da cautela, Pedro Henriques se mostrou otimista quanto ao prazo para a estreia do novo uniforme no time profissional, que deve ocorrer durante a Vitória Cup, evento que promove amistosos. O primeiro jogo do Santa Cruz deve acontecer no início de janeiro.

"Acredito que não irá demorar muito mais. A negociação já está avançada," garantiu. "No primeiro jogo da Vitória Cup, já estaremos com o novo fornecedor. Já foi falado por outros dirigentes, só que eu não gosto de falar para não tomar bronca depois. Existe detalhes, como o que falei da base, que precisam ser ajustados."

O CEO Pedro Henriques ainda salientou que existe a possibilidade do novo uniforme ficar pronto inicialmente apenas para o uso da equipe. "A fábrica falou que já para o amistoso da Vitória Cup estará pronto. Talvez, não teremos os materiais pronto para a venda, mas para o clube deveremos estar com tudo pronto."