Sport | Notícia

Sport: Yuri pede desculpas a funcionarios pelos atrasos e deve deixar clube somente em janeiro

O presidente rubro-negro não deve deixar o comando do Executivo no fim do mês de dezembro, como revelou em entrevista coletiva na semana passada

Por Davi Saboya Publicado em 17/11/2025 às 18:49
Yuri Romão, presidente do Sport
Yuri Romão, presidente do Sport - Paulo Paiva/Sport

O presidente do Sport, Yuri Romão, reuniu-se com funcionários e colaboradores do clube, nesta segunda-feira (17), em um encontro marcado por um pedido de desculpas e garantias de quitação de débitos. A informação foi divulgada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

Ao lado da esposa e das filhas, Yuri Romão se dirigiu aos presentes para pedir desculpas pela temporada e, em especial, pelos atrasos salariais que vêm afetando os colaboradores. O atraso atual é de 12 dias de salário. O presidente, no entanto, garantiu que irá terminar o ano de 2025 em dia com todos os funcionários.

Outra informação relevante que surgiu após a reunião diz respeito ao futuro de Romão no comando do Leão. O presidente comunicou que deve deixar a presidência somente no início do mês de janeiro, contrariando o que havia declarado em coletiva na última sexta-feira (14), quando mencionou que sairia em 31 de dezembro.

A mudança na data de saída tem implicações diretas no processo de transição de poder. O assunto sobre eleições (diretas ou indiretas) não foi abordado na reunião, mas o adiamento da saída para após o dia 4 de janeiro torna o cenário de eleições indiretas mais provável.

Caso a saída se concretize em janeiro, o nome para o mandato-tampão deverá ser determinado dentro do Conselho Deliberativo do clube.

Auditoria no Sport

Nos bastidores, Yuri Romão reforçou um ponto que já vinha sendo discutido: ele só deixará o clube após a conclusão de uma auditoria para o balanço financeiro de 2025. A contratação da empresa responsável por realizar essa auditoria deve ocorrer nos próximos dias.

