Léo Pereira ganha maior nota na humilhante atuação Sport contra Flamengo

Com o resultado, o clube pernambucano foi rebaixado matematicamente para a Série B do Campeonato Brasileiro com a pior campanha da história

A goleada de 5x1 sofrida pelo Sport para o Flamengo, neste sábado (1), na Arena de Pernambuco não apenas confirmou o rebaixamento matemático do Leão para a Série B, mas também expôs mais um desempenho humilhante da equipe pernambucana.

Em parceria com a Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulgou as notas do Sport na partida. A avaliação foi feita pelo comentarista Ralph de Carvalho. O resultado é um reflexo direto do placar e da atuação pífia: a maioria das notas ficou na faixa entre 2 e 4, indicando falhas graves e pouca resistência em campo.

A nota mais alta concedida foi um 5, o que, em uma escala de avaliação, representa o limite de um desempenho mediano, e foi dada a apenas dois nomes: o atacante Léo Pereira e o técnico César Lucena. Por outro lado, a nota mais baixa ficou com o lateral Aderlan, que recebeu um 2, sinalizando uma atuação desastrosa.

Veja as notas do Escrete de Ouro para o Sport