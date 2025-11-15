Léo Pereira ganha maior nota na humilhante atuação Sport contra Flamengo
Com o resultado, o clube pernambucano foi rebaixado matematicamente para a Série B do Campeonato Brasileiro com a pior campanha da história
A goleada de 5x1 sofrida pelo Sport para o Flamengo, neste sábado (1), na Arena de Pernambuco não apenas confirmou o rebaixamento matemático do Leão para a Série B, mas também expôs mais um desempenho humilhante da equipe pernambucana.
Em parceria com a Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulgou as notas do Sport na partida. A avaliação foi feita pelo comentarista Ralph de Carvalho. O resultado é um reflexo direto do placar e da atuação pífia: a maioria das notas ficou na faixa entre 2 e 4, indicando falhas graves e pouca resistência em campo.
A nota mais alta concedida foi um 5, o que, em uma escala de avaliação, representa o limite de um desempenho mediano, e foi dada a apenas dois nomes: o atacante Léo Pereira e o técnico César Lucena. Por outro lado, a nota mais baixa ficou com o lateral Aderlan, que recebeu um 2, sinalizando uma atuação desastrosa.
Veja as notas do Escrete de Ouro para o Sport
- Gabriel: 4
- Matheus Alexandre: 3
- Rafael Thyere: 3
- Ramon Menezes: 3
- Luan Cândido: 3
- Rivera: 4
- Riquelme: 3
- Lucas Kal: 3
- Lucas Lima: 4
- Adriel: 3
- Matheusinho: 4
- Aderlan: 2
- Pablo: 4
- Igor Caríus: 3
- Léo Pereira: 5
- Sérgio Oliveira: 4
- César Lucena: 5