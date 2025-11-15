fechar
Sport | Notícia

Léo Pereira ganha maior nota na humilhante atuação Sport contra Flamengo

Com o resultado, o clube pernambucano foi rebaixado matematicamente para a Série B do Campeonato Brasileiro com a pior campanha da história

Por Davi Saboya Publicado em 15/11/2025 às 22:03
Imagem do time titular do Sport antes do vexame diante do Flamengo
Imagem do time titular do Sport antes do vexame diante do Flamengo - Jailton Jr/JC Imagem

A goleada de 5x1 sofrida pelo Sport para o Flamengo, neste sábado (1), na Arena de Pernambuco não apenas confirmou o rebaixamento matemático do Leão para a Série B, mas também expôs mais um desempenho humilhante da equipe pernambucana.

Em parceria com a Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulgou as notas do Sport na partida. A avaliação foi feita pelo comentarista Ralph de Carvalho. O resultado é um reflexo direto do placar e da atuação pífia: a maioria das notas ficou na faixa entre 2 e 4, indicando falhas graves e pouca resistência em campo.

A nota mais alta concedida foi um 5, o que, em uma escala de avaliação, representa o limite de um desempenho mediano, e foi dada a apenas dois nomes: o atacante Léo Pereira e o técnico César Lucena. Por outro lado, a nota mais baixa ficou com o lateral Aderlan, que recebeu um 2, sinalizando uma atuação desastrosa.

Veja as notas do Escrete de Ouro para o Sport

  • Gabriel: 4
  • Matheus Alexandre: 3
  • Rafael Thyere: 3
  • Ramon Menezes: 3
  • Luan Cândido: 3
  • Rivera: 4
  • Riquelme: 3
  • Lucas Kal: 3
  • Lucas Lima: 4
  • Adriel: 3
  • Matheusinho: 4
  • Aderlan: 2
  • Pablo: 4
  • Igor Caríus: 3
  • Léo Pereira: 5
  • Sérgio Oliveira: 4
  • César Lucena: 5

