Sport: Ex-presidentes lançam carta convocando Branquinho para assumir a presidência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nome recebe consenso de alas políticas da Ilha do Retiro. Atual mandatário do clube, Yuri Romão deve convocar novas eleições. Leia carta na íntegra

Clique aqui e escute a matéria

Diversos ex-presidentes do executivo e deliberativo do Sport assinaram uma carta publicada nesta quarta-feira (19), convocando o ex-presidente Branquinho a assumir o posto após a iminente saída de Yuri Romão.

A carta foi recebida pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal. No documento, é defendido que o planejamento para 2026 deve iniciar imediatamente e que Branquinho participe do planejamento para a próxima temporada.

Ainda de acordo com o documento, o nome de Branquinho será submetido a uma votação no Conselho Deliberativo do Sport. Portanto, seria uma eleição indireta.

A principal ausência entre os nomes signatários na carta é a de Luciano Bivar, crítico voraz da gestão Yuri Romão e um dos principais opositores do presidente rubro-negro.

O repórter Antônio Gabriel também apurou que diversas alas políticas do Sport apoiam a realização de eleições diretas no Leão da Ilha.

Confira a carta na íntegra

A história gloriosa do Sport Club do Recife não foi construída apenas pelas suas muitas vitórias, mas também por sua capacidade de superar tempos difíceis. Neste momento, todos os que fazem o clube estão sendo chamados a mostrar força, resiliência e desprendimento. É hora de fazer valer nosso grito de guerra e colocar os interesses do clube acima de tudo.

Os ex-presidentes do Executivo e do Deliberativo que subscrevemos esta carta, conscientes de nossos deveres, não nos poderíamos omitir. Afastamo-nos, então, de qualquer divergência circunstancial ou interesse pessoal e, respaldados pela experiência à frente dos destinos da instituição, vimos a público, de forma responsável, transparente e democrática, sugerir um caminho para que o clube vença mais esta batalha.

Faz-se aqui uma convocação ao Ex-Presidente Severino Otávio para que aceite submeter seu nome ao pleito que se realizará para substituição do atual Presidente do Executivo. Estamos certos de que, escolhido que venha a ser, nosso estimado companheiro uma vez mais dedicará ao Sport sua capacidade de gestão, seu discernimento, sua coragem e seu talento para agregar pessoas, atributos com os quais haveremos de superar a atual crise.

O planejamento do ano vindouro deve-se iniciar imediatamente e apenas com um ambiente pacificado poderemos todos unir forças para que o Sport retome seu caminho de vitórias. Os prazos estatutários e a dinâmica de um embate eleitoral, contudo, seriam grandes obstáculos para isso.

A participação do Ex-Presidente Severino Otávio, desde já, no trabalho de planejamento do próximo ano, a viabilização de uma transição tranquila e a submissão de seu nome à votação que, se aceita nossa sugestão, será realizada perante o Conselho Deliberativo, observando-se rigorosamente o estatuto do clube, parecem-nos essenciais para o encaminhamento mais ponderado e responsável da situação atual.

Pelo SPORT tudo!

Recife, 19 de novembro de 2025.



José Tavares de Moura Neto

Arsênio Meira de Vasconcellos Neto

Homero Moura Lacerda de Melo

Wanderson Lacerda de Almeida

Gustavo José Moura Dubeux

João Humberto de Farias Martorelli

Arnaldo José de Barros e Silva Júnior

Jarbas de Andrade Vasconcelos

Sílvio Neves Baptista

Entenda o cenário político do Sport

Em coletiva de imprensa na última sexta-feira (14), o presidente do Sport, Yuri Romão, afirmou que deixará o cargo no dia 31 de dezembro de 2025, antes da metade de seu mandato.

Conforme o estatuto rubro-negro, caso a vacância ocorra antes de alcançada a metade do mandato, o vice-presidente assume provisoriamente e o Conselho Deliberativo deve convocar novas eleições no prazo máximo de 15 dias para escolher o novo presidente, que completará o período restante do mandato. Yuri mesmo usou o termo "mandato tampão" para se referir ao pleito.

No entanto, Yuri optou por não utilizar o termo "renúncia" e deixou os trâmites à cargo do conselho delibertativo da equipe pernambucana.