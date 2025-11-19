Sport: Ex-presidentes lançam carta convocando Branquinho para assumir a presidência
Nome recebe consenso de alas políticas da Ilha do Retiro. Atual mandatário do clube, Yuri Romão deve convocar novas eleições. Leia carta na íntegra
Diversos ex-presidentes do executivo e deliberativo do Sport assinaram uma carta publicada nesta quarta-feira (19), convocando o ex-presidente Branquinho a assumir o posto após a iminente saída de Yuri Romão.
A carta foi recebida pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal. No documento, é defendido que o planejamento para 2026 deve iniciar imediatamente e que Branquinho participe do planejamento para a próxima temporada.
Ainda de acordo com o documento, o nome de Branquinho será submetido a uma votação no Conselho Deliberativo do Sport. Portanto, seria uma eleição indireta.
A principal ausência entre os nomes signatários na carta é a de Luciano Bivar, crítico voraz da gestão Yuri Romão e um dos principais opositores do presidente rubro-negro.
O repórter Antônio Gabriel também apurou que diversas alas políticas do Sport apoiam a realização de eleições diretas no Leão da Ilha.
Confira a carta na íntegra
A história gloriosa do Sport Club do Recife não foi construída apenas pelas suas muitas vitórias, mas também por sua capacidade de superar tempos difíceis. Neste momento, todos os que fazem o clube estão sendo chamados a mostrar força, resiliência e desprendimento. É hora de fazer valer nosso grito de guerra e colocar os interesses do clube acima de tudo.
Os ex-presidentes do Executivo e do Deliberativo que subscrevemos esta carta, conscientes de nossos deveres, não nos poderíamos omitir. Afastamo-nos, então, de qualquer divergência circunstancial ou interesse pessoal e, respaldados pela experiência à frente dos destinos da instituição, vimos a público, de forma responsável, transparente e democrática, sugerir um caminho para que o clube vença mais esta batalha.
Faz-se aqui uma convocação ao Ex-Presidente Severino Otávio para que aceite submeter seu nome ao pleito que se realizará para substituição do atual Presidente do Executivo. Estamos certos de que, escolhido que venha a ser, nosso estimado companheiro uma vez mais dedicará ao Sport sua capacidade de gestão, seu discernimento, sua coragem e seu talento para agregar pessoas, atributos com os quais haveremos de superar a atual crise.
O planejamento do ano vindouro deve-se iniciar imediatamente e apenas com um ambiente pacificado poderemos todos unir forças para que o Sport retome seu caminho de vitórias. Os prazos estatutários e a dinâmica de um embate eleitoral, contudo, seriam grandes obstáculos para isso.
A participação do Ex-Presidente Severino Otávio, desde já, no trabalho de planejamento do próximo ano, a viabilização de uma transição tranquila e a submissão de seu nome à votação que, se aceita nossa sugestão, será realizada perante o Conselho Deliberativo, observando-se rigorosamente o estatuto do clube, parecem-nos essenciais para o encaminhamento mais ponderado e responsável da situação atual.
Pelo SPORT tudo!
Recife, 19 de novembro de 2025.
José Tavares de Moura Neto
Arsênio Meira de Vasconcellos Neto
Homero Moura Lacerda de Melo
Wanderson Lacerda de Almeida
Gustavo José Moura Dubeux
João Humberto de Farias Martorelli
Arnaldo José de Barros e Silva Júnior
Jarbas de Andrade Vasconcelos
Sílvio Neves Baptista
Entenda o cenário político do Sport
Em coletiva de imprensa na última sexta-feira (14), o presidente do Sport, Yuri Romão, afirmou que deixará o cargo no dia 31 de dezembro de 2025, antes da metade de seu mandato.
Conforme o estatuto rubro-negro, caso a vacância ocorra antes de alcançada a metade do mandato, o vice-presidente assume provisoriamente e o Conselho Deliberativo deve convocar novas eleições no prazo máximo de 15 dias para escolher o novo presidente, que completará o período restante do mandato. Yuri mesmo usou o termo "mandato tampão" para se referir ao pleito.
No entanto, Yuri optou por não utilizar o termo "renúncia" e deixou os trâmites à cargo do conselho delibertativo da equipe pernambucana.