César Lucena avalia virada do Botafogo e projeta confronto contra o Vitória
Interino do Sport afirma que equipe precisa encerrar a Série A com profissionalismo e reforça peso do clássico contra o Vitória na próxima rodada
O Sport voltou a repetir um roteiro doloroso da reta final da temporada.
Depois de abrir 2 a 0 diante do Botafogo, o Leão sofreu a virada por 3 a 2, nesta terça-feira (18), no Nilton Santos, pela 34ª rodada da Série A.
Com o resultado, o Sport segue com 17 pontos, matematicamente rebaixado e afundado na lanterna.
O Leão volta a campo no domingo (23), contra o Vitória, na Ilha do Retiro. O Botafogo recebe o Grêmio no sábado (22).
Após o confronto, o técnico interino César Lucena destacou, em entrevista coletiva, a necessidade de o elenco manter a postura profissional até o fim do campeonato.
Segundo o treinador, os jogadores falam sobre a importância de terminar o campeonato de uma forma digna.
"Nós vestimos a camisa de um grande clube do futebol brasileiro e precisamos honrar isso até o limite, sendo profissionais e dedicados até o final”.
Análise da partida e elogios a Lucas Lima
Ao avaliar o jogo, o interino destacou as dificuldades enfrentadas contra um Botafogo que, segundo ele, vive bom momento na competição e está habituado ao gramado sintético do Nilton Santos.
Ele explicou que a superfície interfere no ritmo da partida: “a bola quica de outra forma, a frenagem na marcação muda… tudo influencia. A bola fica mais rápida, ainda mais com chuva”.
Lucena também elogiou o desempenho do meia Lucas Lima. “É um jogador importante, experiente, de muita qualidade, e hoje fez uma grande partida”, afirmou.
Projeção para o clássico contra o Vitória
O treinador projetou o duelo diante do Vitória, que será disputado na Ilha do Retiro. Ele destacou o peso simbólico da partida.
"Sabemos que é um clássico de camisa pesada. Temos que jogar com inteligência e sabedoria para fazer um grande jogo”.
Mesmo com a queda confirmada, César Lucena reforçou que a diretoria já trabalha pensando na próxima temporada. Mas, segundo ele, o foco do grupo é terminar esta edição da Série A com postura honrosa.
Ele afirmou que lembra aos jogadores da importância do clube que representam: “eles estão jogando em um grande clube, ainda disputando a Série A, aparecendo para todo mundo ver. A motivação precisa vir de dentro”.
Como foi o jogo
Mesmo rebaixado e em crise dentro e fora de campo, o Sport começou melhor, repetindo o que havia feito nas últimas rodadas. A equipe de César Lucena voltou a ser agressiva na transição ofensiva e aproveitou os espaços do Botafogo.
Aos 13 minutos, Lucas Lima lançou Léo Pereira nas costas da zaga, e o atacante finalizou com categoria para abrir o placar. Aos 27, o meia voltou a aparecer, desta vez em escanteio perfeito para Rafael Thyere subir e fazer o segundo.
O Botafogo sentiu o golpe, mas reagiu rapidamente aos 29: Alex Telles fez jogada pela esquerda e achou Artur, que dominou e bateu forte para diminuir. O desempenho alvinegro irritou a torcida no Nilton Santos, que vaiou erros simples e a lentidão para construir jogadas.
Na volta para o segundo tempo, o jogo mudou de figura. O Botafogo adiantou as linhas, empurrou o Sport para o próprio campo e cresceu tecnicamente. A pressão virou gol aos 12 minutos, quando Danilo cavou a bola para Kadir, que bateu cruzado para empatar — gol que emocionou o atacante de 18 anos.
O Botafogo seguiu criando: Barrera perdeu cara a cara com Gabriel, Savarino chutou fraco e Artur desperdiçou contra-ataque de cinco contra dois. O Sport, exausto, respondeu pouco e tentava resistir.
Quando o empate parecia definido, veio o golpe final. Aos 49 minutos, Danilo encontrou novamente Kadir na entrada da área. O panamenho dominou, ajeitou e soltou uma pancada no ângulo, virando o jogo e levando o Nilton Santos à explosão.
Mais uma virada sofrida — e mais um capítulo de uma campanha marcada pela incapacidade do Sport de sustentar bons inícios.
Ficha da partida – Botafogo 3x2 Sport
- Competição: Série A do Brasileirão 2025 – 34ª rodada
- Local: Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro–RJ.
- Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos.
- Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Daniella Coutinho Pinto.
- VAR: Heber Roberto Lopes.
- Cartões Amarelos: Lucas Kal, Gabriel, Aderlan, Igor Cariús (Sport); Alex Telles (Botafogo).
- Gols: Léo Pereira (SPO), Rafael Thyere (SPO); Artur (BOT), Kadir (BOT, 2x).
- Público: 12.120.
- Renda: R$ 397.420.
