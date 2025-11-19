André Gonçalves avalia possibilidade de se candidatar nas eleições 2026
Clique aqui e escute a matéria
Talvez muitos não se lembrem, mas André Gonçalves, que é conhecido pelos seus diversos trabalhos nas telinhas e nos cinemas, já tentou investir na carreira política – sem sucesso.
Em 2022, o ator oficializou sua candidatura a deputado estaudal pelo Partido Verde (PV) pelo Rio de Janeiro. Todavia, ele recebeu pouco mais de 2 mil votos, número insuficiente para a Assembleia Legislativa fluminense.
Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, André Gonçalves avalia que a experiência transformou sua percepção sobre o país e sobre si mesmo, apesar do resultado negativo. “Sou filiado ao Partido Verde há muitos anos e me candidatei. Obviamente que foi uma experiência que eu vou te falar que eu adorei, porque eu tenho essa questão dentro de mim”, iniciou.
“Eu realmente sonhei e aspirei a possibilidade de ter um cargo e tentar mudar, ajudar a sociedade de um modo que pudesse ser feito dentro de um cargo público”, declarou André. Quando questionado, o marido da atriz Danielle Winits não descartou a possibilidade de tentar se candidatar novamente: “Obviamente que hoje eu não tenho tempo para isso, mas eu adoraria”, concluiu.
VEJA MAIS: Danielle Winits confessa fato nunca dito sobre reconciliação com André Gonçalves
O post André Gonçalves avalia possibilidade de se candidatar nas eleições 2026 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.