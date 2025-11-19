André Gonçalves avalia possibilidade de se candidatar nas eleições 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Talvez muitos não se lembrem, mas André Gonçalves, que é conhecido pelos seus diversos trabalhos nas telinhas e nos cinemas, já tentou investir na carreira política – sem sucesso.

Em 2022, o ator oficializou sua candidatura a deputado estaudal pelo Partido Verde (PV) pelo Rio de Janeiro. Todavia, ele recebeu pouco mais de 2 mil votos, número insuficiente para a Assembleia Legislativa fluminense.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, André Gonçalves avalia que a experiência transformou sua percepção sobre o país e sobre si mesmo, apesar do resultado negativo. “Sou filiado ao Partido Verde há muitos anos e me candidatei. Obviamente que foi uma experiência que eu vou te falar que eu adorei, porque eu tenho essa questão dentro de mim”, iniciou.

“Eu realmente sonhei e aspirei a possibilidade de ter um cargo e tentar mudar, ajudar a sociedade de um modo que pudesse ser feito dentro de um cargo público”, declarou André. Quando questionado, o marido da atriz Danielle Winits não descartou a possibilidade de tentar se candidatar novamente: “Obviamente que hoje eu não tenho tempo para isso, mas eu adoraria”, concluiu.

VEJA MAIS: Danielle Winits confessa fato nunca dito sobre reconciliação com André Gonçalves

O post André Gonçalves avalia possibilidade de se candidatar nas eleições 2026 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.