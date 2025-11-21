"Eles defendem uma eleição direta", diz Branquinho sobre oposição do Sport
O ex-presidente Severino Otávio foi procurado por lideranças da política rubro-negra para assumir o Leão em um "mandato tampão" no próximo ano de 2026
O ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, admitiu que os opositores ao atual mandatário Yuri Romão defendem uma eleição direita no Sport para o próximo ano de 2026. A revelação foi pelo próprio ex-dirigente, em entrevista ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.
"Até agora, só recebi por parte desse pessoal palavras de carinho e apoio. O que eles defendem é uma eleição direta, todos apoiam o meu nome, só que desde que seja nessas condições", afirmou Branquinho.
"Ainda fiz poucas conversas, uma delas com o ex-presidente Luciano Bivar. Absolvi tudo que ele falou e falei o que eu penso. E até segunda-feira eu quero conversar com mais pessoas", completou.
Questionado se o cenário mais provável seria uma eleição direta por aclamação em torno do seu nome, Severino Otávio evitou entrar em detalhes. Ele explicou que deseja conversar com os principais líderes da atual oposição no Sport e tomar uma decisão até a próxima segunda-feira (25).
Branquinho recebeu o convite de ex-presidentes para assumir o Sport em um mandato "tampão" para o ano de 2026. Entre os nomes envolvidos, estão Gustavo Dubeux, João Humberto Martorelli e Wanderson Lacerda.
"Não quero unir para ser unanimidade. Quero ouvir a todos", comentou Severino Otávio, que condicionou aceitar o convite, porém, apenas se conseguir unir cerca de "80%" dos rubro-negros.
O atual presidente Yuri Romão já afirmou que deixará o Sport. Ele evitou classificar como uma renúncia e frisou que sairá do cargo após a realização de uma auditoria no clube.
Estatuto do Sport
Se Yuri Romão deixar o cargo antes do dia 4 de janeiro, a metade do mandato, o estatuto do Sport determina que o vice-presidente (Raphael Campos) assuma e seja realizada uma nova eleição direta. Posteriormente, pode concluir a gestão até o fim do próximo ano.
No entanto, com a saída de Romão, dificilmente Raphael Campos deve permanecer no Sport. Se a saída acontecer após a metade do mandato, o Conselho Deliberativo pode realizar uma eleição indireta.