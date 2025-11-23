Transmissão Sport x Vitória ao vivo online: Resultado em tempo real pela Série A 2025
Sport tenta encerrar jejum de seis anos sem vencer o Vitória, enquanto o time baiano luta para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão
Sport e Vitória estão se enfrentando na Ilha do Retiro, neste domingo (23/11), às 18h30 (horário de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão Série A, com transmissão da Rádio Jornal.
O Leão do Recife, já rebaixado e lanterna, entra para tentar quebrar um tabu de seis anos sem vencer rival baiano (6 derrotas e 6 empates). O clima é de despedida digna diante da torcida.
Já o Leão de Salvador vem três jogos sem perder, incluindo o empate contra o Palmeiras fora de casa. Na 17ª posição, com 36 pontos, precisa vencer para pressionar o Santos contra o Z-4.
Vídeo: Resultado de Sport x Vitória em tempo real
Ficha do jogo: Sport x Vitória
Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Ramon, Rafael Thyere e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo e Léo Pereira. Técnico: César Lucena.
Vitória: Thiago Couto (Yuri Sena); Camutanga, Lucas Halter e Edu; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes (Dudu) e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renzo Lopes. Técnico: Jair Ventura.
