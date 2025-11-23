Resultado Remo x Goiás ao vivo: placar em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os dois times fazem confronto direto decisivo pelo acesso para a Primeira Divisão. O Esmeraldino depende de si e o Leão de outros resultados

Clique aqui e escute a matéria

O Mangueirão vive clima de final neste domingo (23/11). Remo e Goiás entram em campo às 16h30, pela 38ª rodada da Série B, em duelo que pode definir o último classificado para a Série A de 2026. A partida é decisiva para os dois lados e movimenta diretamente a disputa pelo G-4.

O Remo, hoje com 59 pontos e ocupando a 6ª colocação, joga em casa e ainda sonha com o acesso. O Leão precisa vencer o Esmeraldino e torcer por tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma para conquistar a vaga na elite — cenário difícil, mas ainda possível.

Do outro lado, o Goiás chega ao Mangueirão com uma situação mais confortável. Com 61 pontos e ocupando o 4º lugar, depende apenas das próprias forças. Uma vitória garante matematicamente o retorno à Série A, sem a necessidade de secar ninguém. Um empate ainda pode servir, mas depende de combinação paralela.

Placar ao vivo – Remo x Goiás

Acompanhe abaixo o placar em tempo real do duelo decisivo da Série B.



Como assistir Remo x Goiás ao vivo

A partida tem transmissão exclusiva da ESPN, com acesso pelo streaming Disney+ para assinantes do plano Premium.