fechar
Serie B |

Resultado Remo x Goiás ao vivo: placar em tempo real

Os dois times fazem confronto direto decisivo pelo acesso para a Primeira Divisão. O Esmeraldino depende de si e o Leão de outros resultados

Por Robert Sarmento Publicado em 23/11/2025 às 17:23
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B 2025
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Remp

Clique aqui e escute a matéria

O Mangueirão vive clima de final neste domingo (23/11). Remo e Goiás entram em campo às 16h30, pela 38ª rodada da Série B, em duelo que pode definir o último classificado para a Série A de 2026. A partida é decisiva para os dois lados e movimenta diretamente a disputa pelo G-4.

O Remo, hoje com 59 pontos e ocupando a 6ª colocação, joga em casa e ainda sonha com o acesso. O Leão precisa vencer o Esmeraldino e torcer por tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma para conquistar a vaga na elite — cenário difícil, mas ainda possível.

Do outro lado, o Goiás chega ao Mangueirão com uma situação mais confortável. Com 61 pontos e ocupando o 4º lugar, depende apenas das próprias forças. Uma vitória garante matematicamente o retorno à Série A, sem a necessidade de secar ninguém. Um empate ainda pode servir, mas depende de combinação paralela.

Placar ao vivo – Remo x Goiás

Acompanhe abaixo o placar em tempo real do duelo decisivo da Série B.

Como assistir Remo x Goiás ao vivo

A partida tem transmissão exclusiva da ESPN, com acesso pelo streaming Disney+ para assinantes do plano Premium.

 

Leia também

Transmissão Bahia x Vasco ao vivo online grátis: veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
35ª rodada

Transmissão Bahia x Vasco ao vivo online grátis: veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Transmissão Remo x Goiás ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série B 2025
38ª rodada

Transmissão Remo x Goiás ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série B 2025

Compartilhe

Tags