Transmissão Remo x Goiás ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série B 2025

Os dois times fazem confronto direto decisivo pelo acesso para a Primeira Divisão. O Esmeraldino depende de si e o Leão de outros resultados

Por Robert Sarmento Publicado em 23/11/2025 às 13:56
Mosaico da torcida Remo em jogo da Série B 2025
Mosaico da torcida Remo em jogo da Série B 2025 - Samara Miranda/Remo

Dia de decisão! Remo e Goiás ficam frente a frente neste domingo (23/11), às 16h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 38ª e última rodada do Brasileirão Série B 2025.

O Leão chega para a última rodada com 59 pontos, na 6ª posição, e precisa vencer o jogo em casa e ainda torcer por tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma para subir de divisão.

A situação do Esmeraldino é melhor! Isso porque depende apenas das próprias forças. Com 61 pontos e ocupando a 4ª colocação, precisa de uma vitória simples para retornar à elite nacional.

Transmissão Remo x Goiás ao vivo online grátis

Os torcedores dos dois times podem acompanhar na internet somente no streaming Disney+, pois o jogo tem transmissão exclusiva da ESPN. A plataforma retransmite o sinal da televisão fechada.

Como assistir Remo x Goiás pelo Disney+?

  • 1. Acesse disneyplus.com (veja como assinar) ou abra o app.
  • 2. Faça login com sua conta.
  • 3. Certifique-se de ter o plano Premium, único que inclui esportes.
  • 4. No menu superior, entre na aba ESPN.
  • 5. Vá em "Ao Vivo" e selecione Remo x Goiás.

Vídeo: Resultado de Remo x Goiás em tempo real

Acompanhe o resultado em tempo real de graça, mas sem imagens porque o canal de YouTube Desimpedidos escolheu transmitir Chapecoense x Atlético-GO e Athletico x América-MG.

 

Ficha do jogo - Remo x Goiás

  • Competição: Brasileirão Série B - 38ª rodada.
  • Local: Estádio Baenão, Belém.
  • Data: 23 de novembro de 2025.
  • Hora: 16h30 (horário de Brasília).

 

