Transmissão Remo x Goiás ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série B 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os dois times fazem confronto direto decisivo pelo acesso para a Primeira Divisão. O Esmeraldino depende de si e o Leão de outros resultados

Clique aqui e escute a matéria

Dia de decisão! Remo e Goiás ficam frente a frente neste domingo (23/11), às 16h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 38ª e última rodada do Brasileirão Série B 2025.

O Leão chega para a última rodada com 59 pontos, na 6ª posição, e precisa vencer o jogo em casa e ainda torcer por tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma para subir de divisão.

Leia Também Chances de acesso na Série B: veja probabilidades e quem pode subir na última rodada

A situação do Esmeraldino é melhor! Isso porque depende apenas das próprias forças. Com 61 pontos e ocupando a 4ª colocação, precisa de uma vitória simples para retornar à elite nacional.

Transmissão Remo x Goiás ao vivo online grátis

Os torcedores dos dois times podem acompanhar na internet somente no streaming Disney+, pois o jogo tem transmissão exclusiva da ESPN. A plataforma retransmite o sinal da televisão fechada.

Como assistir Remo x Goiás pelo Disney+?

1. Acesse disneyplus.com ( veja como assinar ) ou abra o app.

) ou abra o app. 2. Faça login com sua conta.



3. Certifique-se de ter o plano Premium, único que inclui esportes.



4. No menu superior, entre na aba ESPN.



5. Vá em "Ao Vivo" e selecione Remo x Goiás.

Vídeo: Resultado de Remo x Goiás em tempo real

Acompanhe o resultado em tempo real de graça, mas sem imagens porque o canal de YouTube Desimpedidos escolheu transmitir Chapecoense x Atlético-GO e Athletico x América-MG.

Ficha do jogo - Remo x Goiás

