Transmissão Palmeiras x Fluminense ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Verdão tenta recuperar fôlego na briga pelo título contra o Flamengo, enquanto o Tricolor das Laranjeiras busca conseguir vaga na Libertadores

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado (22/11), Palmeiras e Fluminense jogam às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em um dos jogos que abrem a 35ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O Alviverde vive momento de oscilação. São três jogos consecutivos sem ganhar, incluindo o empate com o Vitória, resultado que fez o clube chegar aos 69 pontos, dois atrás do líder Flamengo.

Já o Tricolor chega embalado pelo triunfo por 2 a 1 justamente sobre o Rubro-negro. A equipe carioca soma 64 pontos. Em sexto lugar, o time busca garantir classificação para a Libertadores.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez e Aníbal Moreno; Felipe Anderson, Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Leia Também Novo calendário da CBF: Veja as principais mudanças para o futebol brasileiro no ano que vem

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Nonato); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.

Transmissão Palmeiras x Fluminense ao vivo online

A partida tem cobertura do SporTV, televisão paga, e Premiere, canal de pay-per-view. Diante disso, a única opção para assistir online é no Globoplay. A versão gratuita não está disponível.

Como assistir Palmeiras x Fluminense no Globoplay?

1. Acesse o Globoplay pelo site ou aplicativo.



2. Clique em "Entrar" ou "Assine já" ( veja detalhes ).



). 3. Escolha o plano que inclui SporTV ou Premiere.



4. Finalize o pagamento.



5. Entre na aba Ao vivo e selecione Palmeiras x Fluminense.

Resultado de Palmeiras x Fluminense em tempo real

Acompanhe o resultado em tempo real de graça, mas sem imagens da GeTV e CazéTV. Isso porque as empresas que possuem os direitos de transmissão na plataforma exibem outros jogos.

Arbitragem - Palmeiras x Fluminense

Árbitro : Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS). Assistente 1 : Eduardo Gonçalves da Cruz (MS).



: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS). Assistente 2 : Tiago Augusto Kappes Diel (RS).



: Tiago Augusto Kappes Diel (RS). VAR: Heber Roberto Lopes (SC).

Ficha técnica - Palmeiras x Fluminense