Transmissão Palmeiras x Fluminense ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Verdão tenta recuperar fôlego na briga pelo título contra o Flamengo, enquanto o Tricolor das Laranjeiras busca conseguir vaga na Libertadores

Por Robert Sarmento Publicado em 22/11/2025 às 19:23
Allianz Parque lotado para Palmeiras x Fluminense
Allianz Parque lotado para Palmeiras x Fluminense - Divulgação/Palmeiras

Neste sábado (22/11), Palmeiras e Fluminense jogam às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em um dos jogos que abrem a 35ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O Alviverde vive momento de oscilação. São três jogos consecutivos sem ganhar, incluindo o empate com o Vitória, resultado que fez o clube chegar aos 69 pontos, dois atrás do líder Flamengo.

Já o Tricolor chega embalado pelo triunfo por 2 a 1 justamente sobre o Rubro-negro. A equipe carioca soma 64 pontos. Em sexto lugar, o time busca garantir classificação para a Libertadores.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez e Aníbal Moreno; Felipe Anderson, Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Nonato); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.

Transmissão Palmeiras x Fluminense ao vivo online

A partida tem cobertura do SporTV, televisão paga, e Premiere, canal de pay-per-view. Diante disso, a única opção para assistir online é no Globoplay. A versão gratuita não está disponível.

Como assistir Palmeiras x Fluminense no Globoplay?

  • 1. Acesse o Globoplay pelo site ou aplicativo.
  • 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já" (veja detalhes).
  • 3. Escolha o plano que inclui SporTV ou Premiere.
  • 4. Finalize o pagamento.
  • 5. Entre na aba Ao vivo e selecione Palmeiras x Fluminense.

Resultado de Palmeiras x Fluminense em tempo real

Acompanhe o resultado em tempo real de graça, mas sem imagens da GeTV e CazéTV. Isso porque as empresas que possuem os direitos de transmissão na plataforma exibem outros jogos.

Arbitragem - Palmeiras x Fluminense

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).
  • Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS).
  • Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS).
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC).

Ficha técnica - Palmeiras x Fluminense

  • Competição: Brasileirão Série A - 35ª rodada
  • Data: Sábado, 22 de novembro de 2025.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Local: Allianz Parque, São Paulo (SP).
  • Transmissão: SporTV, Premiere e Globoplay.

