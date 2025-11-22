Transmissão Palmeiras x Fluminense ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Verdão tenta recuperar fôlego na briga pelo título contra o Flamengo, enquanto o Tricolor das Laranjeiras busca conseguir vaga na Libertadores
Neste sábado (22/11), Palmeiras e Fluminense jogam às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em um dos jogos que abrem a 35ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O Alviverde vive momento de oscilação. São três jogos consecutivos sem ganhar, incluindo o empate com o Vitória, resultado que fez o clube chegar aos 69 pontos, dois atrás do líder Flamengo.
Já o Tricolor chega embalado pelo triunfo por 2 a 1 justamente sobre o Rubro-negro. A equipe carioca soma 64 pontos. Em sexto lugar, o time busca garantir classificação para a Libertadores.
Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez e Aníbal Moreno; Felipe Anderson, Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Nonato); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.
Transmissão Palmeiras x Fluminense ao vivo online
A partida tem cobertura do SporTV, televisão paga, e Premiere, canal de pay-per-view. Diante disso, a única opção para assistir online é no Globoplay. A versão gratuita não está disponível.
Como assistir Palmeiras x Fluminense no Globoplay?
- 1. Acesse o Globoplay pelo site ou aplicativo.
- 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já" (veja detalhes).
- 3. Escolha o plano que inclui SporTV ou Premiere.
- 4. Finalize o pagamento.
- 5. Entre na aba Ao vivo e selecione Palmeiras x Fluminense.
Resultado de Palmeiras x Fluminense em tempo real
Acompanhe o resultado em tempo real de graça, mas sem imagens da GeTV e CazéTV. Isso porque as empresas que possuem os direitos de transmissão na plataforma exibem outros jogos.
Arbitragem - Palmeiras x Fluminense
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).
- Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS).
- Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS).
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
Ficha técnica - Palmeiras x Fluminense
- Competição: Brasileirão Série A - 35ª rodada
- Data: Sábado, 22 de novembro de 2025.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Local: Allianz Parque, São Paulo (SP).
- Transmissão: SporTV, Premiere e Globoplay.