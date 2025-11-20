fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Corinthians x São Paulo ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Timão tenta reencontrar estabilidade para conseguir vaga na Copa Sul-Americana. Do outro lado, o Tricolor Paulista ainda sonha com a Libertadores

Por Robert Sarmento Publicado em 20/11/2025 às 17:28
Neo Química Arena, em São Paulo, estádio do Corinthians
Neo Química Arena, em São Paulo, estádio do Corinthians - Dafiny Alves/Corinthians

Clique aqui e escute a matéria

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (20/11), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo da 34ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O Timão vive um cenário complicado após duas derrotas consecutivas para Atlético-MG e Grêmio. A equipe de Dorival Júnior ainda não conta com Hugo Souza, que sofreu lesão na coxa.

Leia Também

Escalação do Corinthians: Felipe Longo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro e Matheus Bidu; Maycon, Carrillo, Martínez e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Já o Tricolor tenta reorganizar seu setor defensivo. O Tricolor também sofre com baixas relevantes: Enzo Díaz e Arboleda seguem no departamento médico; Lucas Moura só volta em 2026.

Escalação do São Paulo: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric Soares), Pablo Maia (Bobadilla), Luiz Gustavo, Alisson e Ferreira; Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Transmissão Corinthians x São Paulo ao vivo online grátis

Os torcedores têm múltiplas opções para acompanhar o clássico! Como o jogo é exibido na televisão aberta pela RecordTV, é possível assistir de graça através do streaming PlayPlus.

  • 1. Acesse a plataforma: no site playplus.com ou abra o app no celular, tablet ou Smart TV.
  • 2. Faça login ou crie uma conta: Caso já tenha conta, basta entrar com seu e-mail e senha.
  • 3. Escolha o plano: Para transmissões esportivas, selecione o plano (gratuito ou pago).
  • 4. Pesquise pela partida: No menu principal, toque em “Ao Vivo” ou use a barra de busca.

Quem tiver interessado em outra transmissão, pode acessar o YouTube da CazéTV. O canal também exibe o duelo de maneira gratuita. Não precisa criar conta e nem ser inscrito.

  • 1. Acesse o YouTube: Abra o aplicativo no celular/TV ou entre pelo navegador.
  • 2. Busque por “CazéTV”: Digite na barra de pesquisa e entre no canal oficial (verificado).
  • 3. Aba “Ao Vivo”: Dentro do canal, clique na seção para ver as transmissões ativas e agendadas.
  • 4. Selecione a partida: Encontre a transmissão do jogo e toque nela. Se o jogo ainda não começou, clique em “Definir lembrete” para ser avisado quando a live iniciar.

Vídeo: Resultado de Corinthians x São Paulo em tempo real

A CazéTV não permite a anexação da transmissão da plataforma na matéria. Apesar disso, no vídeo abaixo, dá para saber o resultado em tempo real. No entanto, só o áudio.

Ficha técnica - Corinthians x São Paulo:

  • Competição: Brasileirão Série A – 34ª rodada
  • Data: Quinta-feira, 20 de novembro de 2025
  • Hora: 19h30 (horário de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
  • Transmissão: Record, CazéTV (YouTube), PlayPlus e Premiere.

Leia também

Transmissão Juventude x Cruzeiro ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
34ª rodada

Transmissão Juventude x Cruzeiro ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Transmissão Palmeiras x Vitória ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
34ª rodada

Transmissão Palmeiras x Vitória ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Compartilhe

Tags