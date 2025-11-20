Transmissão Corinthians x São Paulo ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Timão tenta reencontrar estabilidade para conseguir vaga na Copa Sul-Americana. Do outro lado, o Tricolor Paulista ainda sonha com a Libertadores
Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (20/11), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo da 34ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O Timão vive um cenário complicado após duas derrotas consecutivas para Atlético-MG e Grêmio. A equipe de Dorival Júnior ainda não conta com Hugo Souza, que sofreu lesão na coxa.
Escalação do Corinthians: Felipe Longo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro e Matheus Bidu; Maycon, Carrillo, Martínez e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Já o Tricolor tenta reorganizar seu setor defensivo. O Tricolor também sofre com baixas relevantes: Enzo Díaz e Arboleda seguem no departamento médico; Lucas Moura só volta em 2026.
Escalação do São Paulo: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric Soares), Pablo Maia (Bobadilla), Luiz Gustavo, Alisson e Ferreira; Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.
Transmissão Corinthians x São Paulo ao vivo online grátis
Os torcedores têm múltiplas opções para acompanhar o clássico! Como o jogo é exibido na televisão aberta pela RecordTV, é possível assistir de graça através do streaming PlayPlus.
- 1. Acesse a plataforma: no site playplus.com ou abra o app no celular, tablet ou Smart TV.
- 2. Faça login ou crie uma conta: Caso já tenha conta, basta entrar com seu e-mail e senha.
- 3. Escolha o plano: Para transmissões esportivas, selecione o plano (gratuito ou pago).
- 4. Pesquise pela partida: No menu principal, toque em “Ao Vivo” ou use a barra de busca.
Quem tiver interessado em outra transmissão, pode acessar o YouTube da CazéTV. O canal também exibe o duelo de maneira gratuita. Não precisa criar conta e nem ser inscrito.
- 1. Acesse o YouTube: Abra o aplicativo no celular/TV ou entre pelo navegador.
- 2. Busque por “CazéTV”: Digite na barra de pesquisa e entre no canal oficial (verificado).
- 3. Aba “Ao Vivo”: Dentro do canal, clique na seção para ver as transmissões ativas e agendadas.
- 4. Selecione a partida: Encontre a transmissão do jogo e toque nela. Se o jogo ainda não começou, clique em “Definir lembrete” para ser avisado quando a live iniciar.
Vídeo: Resultado de Corinthians x São Paulo em tempo real
A CazéTV não permite a anexação da transmissão da plataforma na matéria. Apesar disso, no vídeo abaixo, dá para saber o resultado em tempo real. No entanto, só o áudio.
Ficha técnica - Corinthians x São Paulo:
- Competição: Brasileirão Série A – 34ª rodada
- Data: Quinta-feira, 20 de novembro de 2025
- Hora: 19h30 (horário de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Transmissão: Record, CazéTV (YouTube), PlayPlus e Premiere.