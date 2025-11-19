fechar
Transmissão Palmeiras x Vitória ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Verdão vem de duas derrotas consecutivas, para Mirassol e Santos, e perdeu a liderança para o Flamengo. Do outro lado, o Leão quer sair do Z4

Por Robert Sarmento Publicado em 19/11/2025 às 17:26
Os jogadores do Palmeiras Vitor Roque e Gustavao Gómez
Os jogadores do Palmeiras Vitor Roque e Gustavao Gómez - Cesar Greco/Palmeiras

Nesta quarta-feira (19/11), o Palmeiras recebe o Vitória em jogo antecipado da 37ª rodada do Brasileirão Série A 2025, no Allianz Parque, em São Paulo, às 19h30 (horário de Brasília).

O Verdão entra em campo sob pressão depois de sofrer duas derrotas consecutivas, resultados que custaram a liderança para o Flamengo. Com 68 pontos, ocupa agora a vice-liderança.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio; Felipe Anderson, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Já o Leão chega após empatar com o Botafogo em casa e vive um momento igualmente delicado. O Rubro-Negro voltou a ser ultrapassado pelo Santos na classificação e está novamente no Z4.

Escalação do Vitória: Thiago Couto; Erick, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Aitor Cantalapiedra e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Transmissão Palmeiras x Vitória ao vivo online

Os torcedores podem assistir pela internet se forem assinantes do Globoplay, pois têm acesso ao sinal do SporTV e Premiere. A versão gratuita não fica disponível sem transmissão da TV Globo.

  • 1. Acesse o Globoplay no site ou aplicativo (Android ou iOS).
  • 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já";
  • 3. Escolha o plano (veja aqui as opções disponíveis);
  • 4. Finalize o cadastro e pagamento;
  • 5. Após a confirmação, busque por SporTV ou Premiere e assista.

Vídeo: Resultado de Palmeiras x Vitória em tempo real

Através do vídeo abaixo, os torcedores ficam atentos ao resultado em tempo real. No entanto, somente em áudio. A GeTV e CazéTV, que possuem os direitos no YouTube, não passam este duelo.

Ficha técnica - Palmeiras x Vitória:

  • Competição: Brasileirão Série A – 34ª rodada.
  • Data: Quarta-feira, 19 de novembro de 2025.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Local: Allianz Parque – São Paulo (SP).
  • Transmissão: SporTV, Premiere e Globoplay.
  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG).
  • Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC).
  • Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR).
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

