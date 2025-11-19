Transmissão Palmeiras x Vitória ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Verdão vem de duas derrotas consecutivas, para Mirassol e Santos, e perdeu a liderança para o Flamengo. Do outro lado, o Leão quer sair do Z4

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (19/11), o Palmeiras recebe o Vitória em jogo antecipado da 37ª rodada do Brasileirão Série A 2025, no Allianz Parque, em São Paulo, às 19h30 (horário de Brasília).

O Verdão entra em campo sob pressão depois de sofrer duas derrotas consecutivas, resultados que custaram a liderança para o Flamengo. Com 68 pontos, ocupa agora a vice-liderança.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio; Felipe Anderson, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Já o Leão chega após empatar com o Botafogo em casa e vive um momento igualmente delicado. O Rubro-Negro voltou a ser ultrapassado pelo Santos na classificação e está novamente no Z4.

Escalação do Vitória: Thiago Couto; Erick, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Aitor Cantalapiedra e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Transmissão Palmeiras x Vitória ao vivo online

Os torcedores podem assistir pela internet se forem assinantes do Globoplay, pois têm acesso ao sinal do SporTV e Premiere. A versão gratuita não fica disponível sem transmissão da TV Globo.

1. Acesse o Globoplay no site ou aplicativo (Android ou iOS).

2. Clique em "Entrar" ou "Assine já";



3. Escolha o plano ( veja aqui as opções disponíveis );



); 4. Finalize o cadastro e pagamento;



5. Após a confirmação, busque por SporTV ou Premiere e assista.

Vídeo: Resultado de Palmeiras x Vitória em tempo real

Através do vídeo abaixo, os torcedores ficam atentos ao resultado em tempo real. No entanto, somente em áudio. A GeTV e CazéTV, que possuem os direitos no YouTube, não passam este duelo.

Ficha técnica - Palmeiras x Vitória: