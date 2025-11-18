Transmissão Brasil x Tunísia ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir o último amistoso da Seleção Brasileira em 2025
Carlo Ancelotti chegará ao oitavo jogo no comando da equipe canarinha. Até o momento, acumula quatro vitórias, um empate e duas derrotas
A Seleção Brasileira se despede de 2025 no amistoso contra a Tunísia nesta terça-feira (18/11). O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.
Os tunisíanos também estiveram no caminho do Brasil na preparação para o Mundial do Catar. Na ocasião, Raphinha, duas vezes, Neymar, Richarlison e Pedro marcaram na goleada de 5 a 1.
Escalação da Seleção Brasileira: Bento; Welsey, Marquinhos, Éder Militão e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vinicius Júnior, Matheus Cunha e Estêvão. Técnico: Carlo Ancelotti.
Em oito jogos sob o comando de Carlo Ancelotti, o técnico italiano possui quatro vitórias, um empate e duas derrotas. No último sábado (15/11), o time venceu bem Senegal por 2 a 0.
Escalação da Seleção Tunisiana: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri. Técnico: Sami Trabelsi.
Nas Eliminatórias, a equipe africana foi uma das primeiras classificadas - com sobras e de maneira invicta. Com nove vitórias e um empate, somou 28 dos 30 pontos possíveis no Grupo H.
Transmissão Brasil x Tunísia ao vivo online grátis
Os torcedores podem assistir a partida na internet através do Globoplay e da Getv. O streaming retransmite o sinal da TV Globo, enquanto o canal no YouTube tem a própria cobertura.
- 1. Acesse o aplicativo ou site pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.
- 2. Faça login, assine o plano disponível ou a opção gratuita.
- 3. Busque pela partida na aba de transmissões ao vivo.
Ficha técnica - Brasil x Tunísia:
- Competição: Amistoso Internacional.
- Data: Terça-feira, 18 de novembro de 2025.
- Hora: 16h30 (horário de Brasília).
- Local: Decathlon Stadium, em Lille, na França.
- Transmissão: TV Globo, Globoplay, SporTV e Ge