Onde assistir | Notícia

Transmissão Brasil x Tunísia ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir o último amistoso da Seleção Brasileira em 2025

Carlo Ancelotti chegará ao oitavo jogo no comando da equipe canarinha. Até o momento, acumula quatro vitórias, um empate e duas derrotas

Por Robert Sarmento Publicado em 18/11/2025 às 15:02 | Atualizado em 18/11/2025 às 15:34
Estêvão em jogo da Seleção Brasileira contra Senegal
Estêvão em jogo da Seleção Brasileira contra Senegal - Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira se despede de 2025 no amistoso contra a Tunísia nesta terça-feira (18/11). O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

Os tunisíanos também estiveram no caminho do Brasil na preparação para o Mundial do Catar. Na ocasião, Raphinha, duas vezes, Neymar, Richarlison e Pedro marcaram na goleada de 5 a 1.

Escalação da Seleção Brasileira: Bento; Welsey, Marquinhos, Éder Militão e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vinicius Júnior, Matheus Cunha e Estêvão. Técnico: Carlo Ancelotti.

Em oito jogos sob o comando de Carlo Ancelotti, o técnico italiano possui quatro vitórias, um empate e duas derrotas. No último sábado (15/11), o time venceu bem Senegal por 2 a 0.

Escalação da Seleção Tunisiana: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri. Técnico: Sami Trabelsi.

Nas Eliminatórias, a equipe africana foi uma das primeiras classificadas - com sobras e de maneira invicta. Com nove vitórias e um empate, somou 28 dos 30 pontos possíveis no Grupo H.

Rafael Ribeiro/CBF
Casemiro comemora gol da Seleção Brasileira diante de Senegal - Rafael Ribeiro/CBF

Transmissão Brasil x Tunísia ao vivo online grátis

Os torcedores podem assistir a partida na internet através do Globoplay e da Getv. O streaming retransmite o sinal da TV Globo, enquanto o canal no YouTube tem a própria cobertura.

  • 1. Acesse o aplicativo ou site pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.
  • 2. Faça login, assine o plano disponível ou a opção gratuita.
  • 3. Busque pela partida na aba de transmissões ao vivo.

No vídeo abaixo, é possível acompanhar o resultado em tempo real com imagens. A narração na transmissão da Getv é de Jorge Iggor, comentários de Bruno Formiga e Luana Maluf.

Ficha técnica - Brasil x Tunísia:

  • Competição: Amistoso Internacional.
  • Data: Terça-feira, 18 de novembro de 2025.
  • Hora: 16h30 (horário de Brasília).
  • Local: Decathlon Stadium, em Lille, na França.
  • Transmissão: TV Globo, Globoplay, SporTV e Ge

