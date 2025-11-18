Resultado Brasil x França no Mundial sub-17 hoje (18): confira placar atualizado das oitavas de final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seleção brasileira encontra-se invicta no mundial e vai em busca de uma vaga nas quartas de final da competição; saiba detalhes do duelo

Clique aqui e escute a matéria

Em atualização...

A seleção brasileira entrou em campo nesta terça-feira (18) para enfrentar a França em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-17, na Aspire Zone (campo 2), em Doha, no Catar.

O confronto está sendo transmitido ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Cazé TV (YouTube).

Os brasileiros terminaram a fase de grupos na liderança, com goleadas sobre Honduras e Indonésia. Na última rodada, conseguiu arrancar um empate com a Zâmbia.

Na segunda fase, válida pelas eliminatórias, o Paraguai nos pênaltis.

Para o jogo contra a França, o técnico Carlos Eduardo Patetuci não contará com Vitor Hugo, suspenso.

Resultado de Brasil x França no Mundial sub-17

A bola rolou às 10h30 (de Brasília) e o confronto segue em andamento. Neste momento, a França vence por 1 a 0, com gol de Rémi Himbert, que aproveitou rebote de um pênalti perdido e empurrou para dentro.

Em caso de gols e acontecimentos relevantes, como expulsão de jogadores, a matéria será atualizada imediatamente.

Ficha técnica da partida