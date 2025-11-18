Ranking da Fifa: veja posição do Brasil e entenda os potes da Copa do Mundo de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A poucos meses do torneio que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, o cenário internacional começa a ganhar contornos mais definidos

A atualização mais recente do ranking da FIFA oferece um retrato relevante do momento das principais seleções do mundo e ajuda a projetar o que pode estar por vir na Copa do Mundo de 2026.

A poucos meses do torneio que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, o primeiro com 48 seleções, o cenário internacional começa a ganhar contornos mais definidos.

Espanha, Argentina e França seguem protagonizando a disputa pelo topo, enquanto Inglaterra, Holanda e Portugal aparecem como forças consolidadas.

Já o Brasil, em processo de reconstrução, tenta reencontrar estabilidade num ciclo de resultados irregulares.

Potes da Copa do Mundo 2026

Como de costume, as 48 seleções da Copa do Mundo serão distribuídas em quatro potes definidos pelo ranking da FIFA.

O Pote 1 reunirá os três países-sede — Estados Unidos, México e Canadá — além das nove equipes mais bem posicionadas entre as classificadas.

Os Potes 2, 3 e 4 seguirão a ordem decrescente do ranking, sempre com uma seleção de cada pote formando os grupos.

Das 48 vagas do Mundial, 42 estarão preenchidas até 5 de dezembro. As outras seis serão decididas nas repescagens internacional e europeia, previstas para março de 2026. Todas essas seleções entrarão obrigatoriamente no Pote 4.

Ranking da Fifa - Seleções masculinas

Espanha - 1880,76 pontos

Argentina - 1872,43 pontos

França - 1862,71 pontos

Inglaterra - 1824,3 pontos

Portugal - 1778 pontos

Holanda - 1759,96 pontos

Brasil - 1758,85 pontos

Bélgica - 1740,01 pontos

Itália - 1717,15 pontos

