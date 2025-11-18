Repescagem da Europa para a Copa do Mundo 26: veja data do sorteio, seleções classificadas e como funciona
Velho continente conta com uma repescagem 'própria' e terá a seleção italiana, que não joga o Mundial desde 2014, presente na disputa; confira
Clique aqui e escute a matéria
A Copa do Mundo 2026 está cada vez mais próxima! Neste momento, as últimas vagas vão sendo definidas, com seleções europeias disputando a fase de repescagem.
A seleção tetracampeã do mundo, que não jogou em 2018 e 2022, terá que disputar uma vaga junto com outras 16 equipes.
A Europa tem direito a 16 vagas no principal torneio de futebol do mundo e possui uma repescagem própria, sem necessidade das equipes participantes irem ao playoff mundial.
Até o momento, sete equipes europeias já garantiram vaga no Mundial: Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Holanda e Alemanha.
Quais são as seleções classificadas para a repescagem?
- Eslováquia (2º do grupo A)
- Ucrânia (2º do grupo D)
- Irlanda (2º do grupo F)
- Polônia (2º do grupo G)
- Itália (2º do grupo I)
- Albânia (2º no grupo K)
- República Tcheca (2º no grupo L)
- Suécia (via Nations League)
- Romênia (via Nations League)
- Irlanda do Norte (via Nations League)
Como funciona a repescagem da UEFA?
A repescagem da UEFA para a Copa do Mundo de 2026 vai acontecer apenas no ano que vem: de 26 a 31 de março.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além disso, as semifinais e finais das quatro chaves serão disputadas em jogo único.
A repescagem conta com 16 seleções que serão divididas em quatro chaves. Serão oito semifinais em disputa.
As oito equipes que vencerem as semis vão disputar as quatro finais restantes, que vão garantir ao vencedor uma vaga na Copa do Mundo 2026.
Itália x Noruega | Melhores Momentos