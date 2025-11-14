Classificação das Eliminatórias da Europa: veja a tabela e seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026
As Eliminatórias Europeias reúnem 54 seleções na disputa por 16 vagas; líderes avançam direto e o restante decide nos playoffs até março de 2026
Clique aqui e escute a matéria
As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 começaram em março de 2025 e reúnem 54 seleções na disputa por 16 vagas. Os times foram divididos em 12 grupos, seis com quatro equipes e seis com cinco.
Os líderes garantem classificação direta, enquanto os vice-líderes e quatro equipes vindas da Liga das Nações disputam os playoffs.
No mata-mata, 16 seleções são divididas em quatro caminhos, com semifinais e final, e apenas os campeões de cada chave avançam ao Mundial. A definição dos classificados termina em 31 de março de 2026.
Tabela completa das Eliminatórias Europeias
Grupo A
- Alemanha – 9 pts
- Eslováquia – 9 pts
- Irlanda do Norte – 6 pts
- Luxemburgo – 0 pts
Grupo B
- Suíça – 10 pts
- Kosovo – 7 pts
- Eslovênia – 3 pts
- Suécia – 1 pt
Grupo C
- Dinamarca – 10 pts
- Escócia – 10 pts
- Grécia – 3 pts
- Bielorrússia – 0 pts
Grupo D
- França – 13 pts
- Islândia – 7 pts
- Ucrânia – 7 pts
- Azerbaijão – 1 pt
Grupo E
- Espanha – 12 pts
- Turquia – 9 pts
- Geórgia – 3 pts
- Bulgária – 0 pts
Grupo F
- Portugal – 10 pts
- Hungria – 8 pts
- Irlanda – 7 pts
- Armênia – 3 pts
Grupo G
- Holanda – 16 pts
- Polônia – 13 pts
- Finlândia – 10 pts
- Lituânia – 3 pts
- Malta – 2 pts
Grupo H
- Áustria – 15 pts
- Bósnia e Herzegovina – 13 pts
- Romênia – 10 pts
- Chipre – 8 pts
- San Marino – 0 pts
Grupo I
- Noruega – 21 pts
- Itália – 18 pts
- Israel – 9 pts
- Estônia – 4 pts
- Moldávia – 1 pt
Grupo J
- Bélgica – 14 pts
- Macedônia do Norte – 13 pts
- Gales – 10 pts
- Cazaquistão – 7 pts
- Liechtenstein – 0 pts
Grupo K
- Inglaterra – 21 pts
- Albânia – 14 pts
- Sérvia – 10 pts
- Letônia – 5 pts
- Andorra – 1 pt
Grupo L
- Croácia – 16 pts
- Tchéquia – 13 pts
- Ilhas Faroé – 12 pts
- Montenegro – 6 pts
- Gibraltar – 0 pts
Seleções Europeias já classificadas para a Copa do Mundo
Restam 14 vagas
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Inglaterra (Europa)
- França (Europa)