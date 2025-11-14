Classificação das Eliminatórias da Europa: veja a tabela e seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As Eliminatórias Europeias reúnem 54 seleções na disputa por 16 vagas; líderes avançam direto e o restante decide nos playoffs até março de 2026

As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 começaram em março de 2025 e reúnem 54 seleções na disputa por 16 vagas. Os times foram divididos em 12 grupos, seis com quatro equipes e seis com cinco.

Os líderes garantem classificação direta, enquanto os vice-líderes e quatro equipes vindas da Liga das Nações disputam os playoffs.

No mata-mata, 16 seleções são divididas em quatro caminhos, com semifinais e final, e apenas os campeões de cada chave avançam ao Mundial. A definição dos classificados termina em 31 de março de 2026.

Tabela completa das Eliminatórias Europeias

Grupo A

Alemanha – 9 pts Eslováquia – 9 pts Irlanda do Norte – 6 pts Luxemburgo – 0 pts

Grupo B

Suíça – 10 pts Kosovo – 7 pts Eslovênia – 3 pts Suécia – 1 pt

Grupo C

Dinamarca – 10 pts Escócia – 10 pts Grécia – 3 pts Bielorrússia – 0 pts

Grupo D

França – 13 pts Islândia – 7 pts Ucrânia – 7 pts Azerbaijão – 1 pt

Grupo E

Espanha – 12 pts Turquia – 9 pts Geórgia – 3 pts Bulgária – 0 pts

Grupo F

Portugal – 10 pts

Hungria – 8 pts

Irlanda – 7 pts

Armênia – 3 pts

Grupo G

Holanda – 16 pts Polônia – 13 pts Finlândia – 10 pts Lituânia – 3 pts Malta – 2 pts

Grupo H

Áustria – 15 pts Bósnia e Herzegovina – 13 pts Romênia – 10 pts Chipre – 8 pts San Marino – 0 pts

Grupo I

Noruega – 21 pts Itália – 18 pts Israel – 9 pts Estônia – 4 pts Moldávia – 1 pt

Grupo J

Bélgica – 14 pts Macedônia do Norte – 13 pts Gales – 10 pts Cazaquistão – 7 pts Liechtenstein – 0 pts

Grupo K

Inglaterra – 21 pts Albânia – 14 pts Sérvia – 10 pts Letônia – 5 pts Andorra – 1 pt

Grupo L

Croácia – 16 pts Tchéquia – 13 pts Ilhas Faroé – 12 pts Montenegro – 6 pts Gibraltar – 0 pts

Seleções Europeias já classificadas para a Copa do Mundo

Restam 14 vagas