Futebol | Notícia

Classificação das Eliminatórias da Europa: veja a tabela e seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

As Eliminatórias Europeias reúnem 54 seleções na disputa por 16 vagas; líderes avançam direto e o restante decide nos playoffs até março de 2026

Por João Victor Tavares Publicado em 14/11/2025 às 15:52
Cristiano Ronaldo com a camisa da Seleção Portuguesa
Cristiano Ronaldo com a camisa da Seleção Portuguesa - Reprodução/ UEFA

As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 começaram em março de 2025 e reúnem 54 seleções na disputa por 16 vagas. Os times foram divididos em 12 grupos, seis com quatro equipes e seis com cinco.

Os líderes garantem classificação direta, enquanto os vice-líderes e quatro equipes vindas da Liga das Nações disputam os playoffs.

No mata-mata, 16 seleções são divididas em quatro caminhos, com semifinais e final, e apenas os campeões de cada chave avançam ao Mundial. A definição dos classificados termina em 31 de março de 2026.

Tabela completa das Eliminatórias Europeias

Grupo A

  1. Alemanha – 9 pts
  2. Eslováquia – 9 pts
  3. Irlanda do Norte – 6 pts
  4. Luxemburgo – 0 pts

Grupo B

  1. Suíça – 10 pts
  2. Kosovo – 7 pts
  3. Eslovênia – 3 pts
  4. Suécia – 1 pt

Grupo C

  1. Dinamarca – 10 pts
  2. Escócia – 10 pts
  3. Grécia – 3 pts
  4. Bielorrússia – 0 pts

Grupo D

  1. França – 13 pts
  2. Islândia – 7 pts
  3. Ucrânia – 7 pts
  4. Azerbaijão – 1 pt

Grupo E

  1. Espanha – 12 pts
  2. Turquia – 9 pts
  3. Geórgia – 3 pts
  4. Bulgária – 0 pts

Grupo F

  • Portugal – 10 pts
  • Hungria – 8 pts
  • Irlanda – 7 pts
  • Armênia – 3 pts

Grupo G

  1. Holanda – 16 pts
  2. Polônia – 13 pts
  3. Finlândia – 10 pts
  4. Lituânia – 3 pts
  5. Malta – 2 pts

Grupo H

  1. Áustria – 15 pts
  2. Bósnia e Herzegovina – 13 pts
  3. Romênia – 10 pts
  4. Chipre – 8 pts
  5. San Marino – 0 pts

Grupo I

  1. Noruega – 21 pts
  2. Itália – 18 pts
  3. Israel – 9 pts
  4. Estônia – 4 pts
  5. Moldávia – 1 pt

Grupo J

  1. Bélgica – 14 pts
  2. Macedônia do Norte – 13 pts
  3. Gales – 10 pts
  4. Cazaquistão – 7 pts
  5. Liechtenstein – 0 pts

Grupo K

  1. Inglaterra – 21 pts
  2. Albânia – 14 pts
  3. Sérvia – 10 pts
  4. Letônia – 5 pts
  5. Andorra – 1 pt

Grupo L

  1. Croácia – 16 pts
  2. Tchéquia – 13 pts
  3. Ilhas Faroé – 12 pts
  4. Montenegro – 6 pts
  5. Gibraltar – 0 pts

Seleções Europeias já classificadas para a Copa do Mundo

Restam 14 vagas

  • Inglaterra (Europa)
  • França (Europa)

