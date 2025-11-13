Copa do Mundo 2026: lista atualizada das seleções classificadas para o Mundial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Copa do Mundo de 2026 será histórica! Pela primeira vez, o Mundial contará com 48 seleções e três sedes: Estados Unidos, México e Canadá

A Copa do Mundo de 2026 promete ser um marco na história do futebol. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá, unindo três países em uma grande celebração do esporte.

A expansão do formato busca aumentar a representatividade global e aproximar ainda mais os torcedores de todas as partes do planeta. O novo modelo trará mais jogos, novas rivalidades e a oportunidade de ver seleções estreantes vivendo o sonho mundialista.

Até o momento, 28 equipes já estão garantidas, incluindo potências como Brasil, Argentina, França e Alemanha, além de surpresas como Jordânia e Cabo Verde, que farão sua primeira participação.

As últimas vagas serão definidas por meio de uma repescagem intercontinental, que reunirá seis seleções em busca de um lugar no maior palco do futebol.

O sorteio dos grupos está programado para dezembro de 2025, enquanto a bola começa a rolar em 11 de junho de 2026. A grande final acontecerá em 19 de julho, no imponente MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

As seleções classificadas à Copa do Mundo:

Canadá (país-sede)

(país-sede) Estados Unidos (país-sede)

(país-sede) México (país-sede)

(país-sede) Japão (Ásia)

(Ásia) Irã (Ásia)

(Ásia) Uzbequistão (Ásia)

(Ásia) Coreia do Sul (Ásia)

(Ásia) Jordânia (Ásia)

(Ásia) Austrália (Ásia)

(Ásia) Catar (Ásia)

(Ásia) Arábia Saudita (Ásia)

(Ásia) Nova Zelândia (Oceania)

(Oceania) Argentina (América do Sul)

(América do Sul) Brasil (América do Sul)

(América do Sul) Equador (América do Sul)

(América do Sul) Uruguai (América do Sul)

(América do Sul) Colômbia (América do Sul)

(América do Sul) Paraguai (América do Sul)

(América do Sul) Marrocos (África)

(África) Tunísia (África)

(África) Egito (África)

(África) Argélia (África)

(África) Gana (África)

(África) Cabo Verde (África)

(África) África do Sul (África)

(África) Costa do Marfim (África)

(África) Senegal (África)

(África) Inglaterra (Europa)

Divisão de vagas

O aumento no número de seleções mexeu com a distribuição de vagas pela Fifa nas Eliminatórias. Veja como é o cenário atualmente: