Brasil x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Luciano Juba e Vitor Roque são as grandes novidades da convocação de novembro, que também marca o retorno do volante Fabinho à Seleção.

Clique aqui e escute a matéria

A Seleção Brasileira volta a campo neste sábado (15) para o primeiro jogo da Data FIFA de novembro. O adversário da vez será o Senegal, em partida marcada para as 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

Esse será o penúltimo compromisso do Brasil em 2025 sob o comando de Carlo Ancelotti. A equipe encerra o calendário na próxima terça-feira (18), quando enfrenta a Tunísia, em solo francês.

Curiosamente, Brasil e Senegal podem voltar a se encontrar em breve, dessa vez, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Ambas as seleções já estão classificadas para o torneio e devem cair em potes diferentes no sorteio oficial, que acontece no dia 5 de dezembro, nos Estados Unidos.

Onde assistir ao vivo?

O confronto deste sábado contará com três opções de transmissão ao vivo. Confira onde assistir:

TV Globo – transmissão em canal aberto

– transmissão em canal aberto ge TV – ao vivo no canal do YouTube da emissora

– ao vivo no canal do YouTube da emissora SporTV – disponível na TV por assinatura

Assim, o torcedor poderá acompanhar a partida em diferentes plataformas, tanto na televisão quanto online.

Ficha técnica do confronto

Data: 15 de novembro, sábado

15 de novembro, sábado Horário: 13h (de Brasília)

13h (de Brasília) Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV (YouTube)

Prováveis escalações

Brasil

Ederson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Estêvão, Rodrygo e Vinicius Jr. Treinador: Carlo Ancelotti

Senegal

Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Pape Matar Sarr, Gueye e Ndiaye; Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Treinador: Pape Thiaw

Próximo compromisso da seleção brasileira

A Seleção volta a campo na próxima terça-feira (18) para enfrentar a Tunísia, em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo.

A partida está marcada para começar às 16h30 (horário de Brasília).