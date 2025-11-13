Brasil x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Luciano Juba e Vitor Roque são as grandes novidades da convocação de novembro, que também marca o retorno do volante Fabinho à Seleção.
A Seleção Brasileira volta a campo neste sábado (15) para o primeiro jogo da Data FIFA de novembro. O adversário da vez será o Senegal, em partida marcada para as 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.
Esse será o penúltimo compromisso do Brasil em 2025 sob o comando de Carlo Ancelotti. A equipe encerra o calendário na próxima terça-feira (18), quando enfrenta a Tunísia, em solo francês.
Curiosamente, Brasil e Senegal podem voltar a se encontrar em breve, dessa vez, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Ambas as seleções já estão classificadas para o torneio e devem cair em potes diferentes no sorteio oficial, que acontece no dia 5 de dezembro, nos Estados Unidos.
Onde assistir ao vivo?
O confronto deste sábado contará com três opções de transmissão ao vivo. Confira onde assistir:
- TV Globo – transmissão em canal aberto
- ge TV – ao vivo no canal do YouTube da emissora
- SporTV – disponível na TV por assinatura
Assim, o torcedor poderá acompanhar a partida em diferentes plataformas, tanto na televisão quanto online.
Ficha técnica do confronto
- Data: 15 de novembro, sábado
- Horário: 13h (de Brasília)
- Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra
- Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV (YouTube)
Prováveis escalações
Brasil
Ederson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Estêvão, Rodrygo e Vinicius Jr. Treinador: Carlo Ancelotti
Senegal
Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Pape Matar Sarr, Gueye e Ndiaye; Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Treinador: Pape Thiaw
Próximo compromisso da seleção brasileira
A Seleção volta a campo na próxima terça-feira (18) para enfrentar a Tunísia, em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo.
A partida está marcada para começar às 16h30 (horário de Brasília).