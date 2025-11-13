fechar
Transmissão França x Ucrânia hoje (13): onde assistir, horário e escalações

Seleções voltam a se enfrentar em uma reedição do duelo que abriu a fase de grupos; atuais vice-campeões mundiais buscam confirmar a liderança

Por Thiago Seabra Publicado em 13/11/2025 às 8:07
Olise comemora gol da França
Olise comemora gol da França - Reprodução/ Instagram

Dia de jogão nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA! França e Ucrânia se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h35 (de Brasília), pela quinta e última rodada da fase de grupos da competição, no Parc des Princes, em Paris, na França.

As duas seleções pertencem ao Grupo D junto com Islândia e Azerbaijão.

A França chega à última rodada com a liderança do grupo praticamente assegurada, enquanto a Ucrânia ainda luta pela segunda vaga.

No encontro anterior entre as seleções, válido pela estreia na fase de grupos, os franceses levaram a melhor fora de casa.

Com domínio desde os minutos iniciais, Olise abriu o placar logo no começo, e Mbappé sacramentou o 2 a 0 no fim, garantindo os primeiros três pontos para os atuais vice-campeões do mundo.

Atuando na Polônia, a Ucrânia teve dificuldades para furar a defesa bem postada da equipe de Didier Deschamps e não conseguiu alcançar um bom resultado.

Transmissão ao vivo de França x Ucrânia

O duelo entre as duas seleções europeias terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV por assinatura.

Os assinantes também poderão acompanhar a partida com imagens pelo Globoplay, serviço de streaming que retransmite a programação do canal esportivo da tv fechada.

Possíveis escalações

França

  • Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Kone, Kante, Barcola, Olise, Mbappé; Mateta.

Ucrânia

  •  Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Malinovsky, Yaremchuk, Ocheretko, Voloshyn; Vanat.

Ficha do confronto

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA – Europa (Grupo D)
  • Data: Quinta-feira, 13 de novembro de 2025
  • Horário: 16h35 (de Brasília)
  • Estádio: Parc des Princes, Paris (França)
  • Onde assistir: SporTV (tv fechada) e Globoplay (streaming)

França x Ucrânia | Melhores Momentos

