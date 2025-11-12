França x Ucrânia ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em Paris, as duas seleções reeditam o duelo da estreia; Olise e Mbappé voltam a liderar os atuais vice-campeões mundiais; confira detalhes

A Data Fifa chegou! França e Ucrânia entram em campo nesta quinta-feira (13), às 16h35 (de Brasília), pela quinta e última rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, no Parc des Princes, em Paris, na França.

As duas seleções pertencem ao Grupo D junto com Islândia e Azerbaijão.

Os franceses estão com a primeira colocação praticamente confirmada, enquanto os ucranianos seguem na briga pelo segundo lugar. Em caso de vitória ucraniana, a liderança será decidida no saldo de gols.

As duas equipes se enfrentaram na primeira rodada da fase de grupos. Na ocasião, a França começou a campanha com uma vitória sólida por 2 a 0 fora de casa.

Olise abriu o placar logo no início, e Mbappé fechou o resultado no fim, garantindo os primeiros três pontos para os atuais vice-campeões mundiais.

A Ucrânia, jogando na Polônia, sentiu dificuldade em criar chances claras contra uma defesa bem organizada francesa.

Onde assistir França x Ucrânia ao vivo

O confronto entre as duas seleções europeias será transmitido ao vivo pelo SporTV (tv por assinatura).

O duelo também pode ser assistido com imagens através da Globoplay (para assinantes), no streaming.

Possíveis escalações

França

Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Kone, Kante, Barcola, Olise, Mbappé; Mateta.

Ucrânia

Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Malinovsky, Yaremchuk, Ocheretko, Voloshyn; Vanat.

Ficha do confronto

Competição : Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA – Europa (Grupo D)



: Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA – Europa (Grupo D) Data : Quinta-feira, 13 de novembro de 2025



: Quinta-feira, 13 de novembro de 2025 Horário : 16h35 (de Brasília)



: 16h35 (de Brasília) Estádio : Parc des Princes, Paris (França)



: Parc des Princes, Paris (França) Onde assistir: SporTV (tv fechada) e Globoplay (streaming)

