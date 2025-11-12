França x Ucrânia ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA
Em Paris, as duas seleções reeditam o duelo da estreia; Olise e Mbappé voltam a liderar os atuais vice-campeões mundiais; confira detalhes
A Data Fifa chegou! França e Ucrânia entram em campo nesta quinta-feira (13), às 16h35 (de Brasília), pela quinta e última rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, no Parc des Princes, em Paris, na França.
As duas seleções pertencem ao Grupo D junto com Islândia e Azerbaijão.
Os franceses estão com a primeira colocação praticamente confirmada, enquanto os ucranianos seguem na briga pelo segundo lugar. Em caso de vitória ucraniana, a liderança será decidida no saldo de gols.
As duas equipes se enfrentaram na primeira rodada da fase de grupos. Na ocasião, a França começou a campanha com uma vitória sólida por 2 a 0 fora de casa.
Olise abriu o placar logo no início, e Mbappé fechou o resultado no fim, garantindo os primeiros três pontos para os atuais vice-campeões mundiais.
A Ucrânia, jogando na Polônia, sentiu dificuldade em criar chances claras contra uma defesa bem organizada francesa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir França x Ucrânia ao vivo
O confronto entre as duas seleções europeias será transmitido ao vivo pelo SporTV (tv por assinatura).
O duelo também pode ser assistido com imagens através da Globoplay (para assinantes), no streaming.
Entre no canal do WhatsApp de Futebol Internacional
Quer receber as principais notícias do futebol europeu e sul-americano — de clubes, craques e seleções — direto no seu WhatsApp? Clique aqui e entre agora no canal!
Possíveis escalações
França
- Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Kone, Kante, Barcola, Olise, Mbappé; Mateta.
Ucrânia
- Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Malinovsky, Yaremchuk, Ocheretko, Voloshyn; Vanat.
Ficha do confronto
- Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA – Europa (Grupo D)
- Data: Quinta-feira, 13 de novembro de 2025
- Horário: 16h35 (de Brasília)
- Estádio: Parc des Princes, Paris (França)
- Onde assistir: SporTV (tv fechada) e Globoplay (streaming)
França x Ucrânia | Melhores Momentos