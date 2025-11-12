Jogos de hoje na NBA (12): veja onde assistir ao vivo e horário dos confrontos
Rodada desta quarta-feira será movimentada na NBA, com onze partidas e três transmissões além do League Pass disponíveis ao público brasileiro
A rodada desta quarta-feira (12) da NBA está recheada: são onze jogos movimentando a noite do basquete norte-americano.
Além das transmissões pelo NBA League Pass, três partidas terão exibição online para o público brasileiro através de outras plataformas.
O grande destaque fica para o duelo entre Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers, às 23h30, prometendo encerrar a rodada em alto nível.
O confronto entre Oklahoma City Thunder (11-1) e Los Angeles Lakers (8-3), às 23h30, é o grande destaque desta quarta-feira na NBA.
O Thunder, atual campeão da liga, vive um ótimo momento, com um elenco jovem e dinâmico liderado por Shai Gilgeous-Alexander, enquanto os Lakers seguem tentando encontrar consistência, apostando nas habilidades de Luka Doncic.
Jogos desta quarta-feira (12) na NBA
Todas as partidas serão exibidas ao vivo no NBA League Pass (para saber como assinar, clique aqui), serviço de streaming que exibe todos os confrontos da liga norte-americana de basquete.
Orlando Magic e New York Knicks entram em quadra às 21h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).
Logo em seguida, Golden State Warriors e San Antonio Spurs se enfrentam às 22h (de Brasília) com exibição ao vivo dos assinantes da Vivo.
Para fechar a noite, o principal duelo da rodada será entre Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder.
A bola laranja sobe às 23h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).
- Sacramento Kings x Denver Nuggets – Finalizado (108 x 122)
- Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks – 21h00
- Detroit Pistons x Chicago Bulls – 21h00
- New York Knicks x Orlando Magic – 21h00
- Boston Celtics x Memphis Grizzlies – 21h30
- Miami Heat x Cleveland Cavaliers – 21h30
- San Antonio Spurs x Golden State Warriors – 22h00
- Houston Rockets x Washington Wizards – 22h00
- New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers – 22h00
- Dallas Mavericks x Phoenix Suns – 22h30
- Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 23h30
