Jogos de hoje (11) na NBA: horário e onde assistir ao vivo
A rodada desta terça-feira promete agitar os fãs de basquete com seis confrontos, cinco deles disputados na noite de hoje; confira
A rodada desta terça-feira (11) da NBA promete agitar os fãs de basquete com seis confrontos, cinco deles disputados ainda na noite de hoje.
As partidas terão transmissão ao vivo no Brasil, com destaque para o duelo entre Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors, às 22h, exibido no Prime Video e no League Pass.
Os demais jogos também poderão ser acompanhados ao vivo pela plataforma oficial da liga, enquanto, já na madrugada de quarta-feira (12), o Sacramento Kings enfrenta o Denver Nuggets.
Onde assistir os jogos de hoje na NBA
A NBA contará com cinco jogos na noite desta terça-feira (11).
Todos terão transmissão ao vivo e online no Brasil. Oklahoma City Thunder x Golden State Warrios entram em quadra às 22h com transmissão ao vivo do Prime Video e League Pass.
Os demais jogos desta terça serão todos exibidos ao vivo e com imagens no League Pass.
Na madrugada da quarta-feira (12), Sacramento Kings x Denver Nuggets será transmitido ao vivo no Prime Video e League Pass.
Jogos de hoje da NBA (11/11)
-
Los Angeles Clippers 102 x 105 Atlanta Hawks — Finalizado
-
New York Knicks x Memphis Grizzlies — 21h30
-
Brooklyn Nets x Toronto Raptors — 21h30
-
Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors — 22h00
-
Philadelphia 76ers x Boston Celtics — 22h00
-
Utah Jazz x Indiana Pacers — 23h00
Quarta-feira (12/11)
- Sacramento Kings x Denver Nuggets – 01h00
Top 10 jogadas da NBA em 10 de novembro