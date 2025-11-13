fechar
Futebol Europeu | Notícia

Polônia x Holanda ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Em partida decisiva pelas Eliminatórias, poloneses tentam encurtar a distância para os líderes, enquanto os holandeses buscam manter a invencibilidade

Por Thiago Seabra Publicado em 13/11/2025 às 9:09
Memphis Depay celebra gol pela Holanda
Memphis Depay celebra gol pela Holanda - Instagram/OnsOranje

Clique aqui e escute a matéria

Polônia e Holanda medem forças nesta sexta-feira (14), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, pela 9ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Os poloneses, liderados por Robert Lewandowski, estão na vice-liderança da chave com 13 pontos, enquanto a Holanda é a primeira colocada, ainda invicta, somando 16 pontos.

Entre no canal do WhatsApp de Futebol Internacional!

Quer receber as principais notícias do futebol europeu e sul-americano — de clubes, craques e seleções — direto no seu WhatsApp? Clique aqui e entre agora no canal!

Como chegam as equipes

A Polônia vem embalada após vencer a Lituânia e busca diminuir a diferença para a líder do grupo.

O técnico Jan Urban não poderá contar com o atacante Karol Swiderski, lesionado, mas terá o retorno de nomes como Kryspin Szczesniak e Filip Rózga entre os convocados.

A Holanda, de Ronald Koeman, chega com moral após mais uma vitória nas Eliminatórias e mantém a invencibilidade na competição.

A equipe aposta na força ofensiva de Depay, Gakpo e Malen para tentar confirmar a liderança antecipada do Grupo G.

Leia Também

Onde assistir Polônia x Holanda

A partida entre Polônia x Holanda terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

Possíveis escalações

Polônia (Técnico: Jan Urban)

  • Skorupski; Kedziora, Bednarek, Kiwior, Cash; Zalewski, Zielinski, Skóras, Szymanski; Lewandowski e Kaminski.

Holanda (Técnico: Ronald Koeman)

  • Verbruggen; Dumfries, Timber, Virgil van Dijk, Van De Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Malen, Depay e Gakpo.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)
  • Assistentes: Filippo Meli e Giorgio Peretti (Itália)
  • Quarto árbitro: Daniele Chiffi (Itália)
  • VAR: Marco Di Bello (Itália)

Ficha Técnica da partida

  • Competição: Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026 – Grupo G – 9ª rodada
  • Local: Estádio Nacional de Varsóvia, Varsóvia (Polônia)
  • Data e horário: 14/11/2025 (sexta-feira), às 16h45 (de Brasília)
  • Transmissão: ESPN e Disney+
  • Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)

MEMPHIS DEPAY com ASSISTÊNCIA e PEDALADA na HOLANDA e GOLAÇO da POLÔNIA definem nas ELIMINATÓRIAS

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Transmissão França x Ucrânia hoje (13): onde assistir, horário e escalações
ONDE ASSISTIR

Transmissão França x Ucrânia hoje (13): onde assistir, horário e escalações
Jogos de hoje na NBA (13): onde assistir e horários dos confrontos
NBA AO VIVO

Jogos de hoje na NBA (13): onde assistir e horários dos confrontos

Compartilhe

Tags