Polônia x Holanda ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
Em partida decisiva pelas Eliminatórias, poloneses tentam encurtar a distância para os líderes, enquanto os holandeses buscam manter a invencibilidade
Polônia e Holanda medem forças nesta sexta-feira (14), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, pela 9ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.
Os poloneses, liderados por Robert Lewandowski, estão na vice-liderança da chave com 13 pontos, enquanto a Holanda é a primeira colocada, ainda invicta, somando 16 pontos.
Como chegam as equipes
A Polônia vem embalada após vencer a Lituânia e busca diminuir a diferença para a líder do grupo.
O técnico Jan Urban não poderá contar com o atacante Karol Swiderski, lesionado, mas terá o retorno de nomes como Kryspin Szczesniak e Filip Rózga entre os convocados.
A Holanda, de Ronald Koeman, chega com moral após mais uma vitória nas Eliminatórias e mantém a invencibilidade na competição.
A equipe aposta na força ofensiva de Depay, Gakpo e Malen para tentar confirmar a liderança antecipada do Grupo G.
Onde assistir Polônia x Holanda
A partida entre Polônia x Holanda terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).
Possíveis escalações
Polônia (Técnico: Jan Urban)
- Skorupski; Kedziora, Bednarek, Kiwior, Cash; Zalewski, Zielinski, Skóras, Szymanski; Lewandowski e Kaminski.
Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
- Verbruggen; Dumfries, Timber, Virgil van Dijk, Van De Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Malen, Depay e Gakpo.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)
- Assistentes: Filippo Meli e Giorgio Peretti (Itália)
- Quarto árbitro: Daniele Chiffi (Itália)
- VAR: Marco Di Bello (Itália)
Ficha Técnica da partida
- Competição: Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026 – Grupo G – 9ª rodada
- Local: Estádio Nacional de Varsóvia, Varsóvia (Polônia)
- Data e horário: 14/11/2025 (sexta-feira), às 16h45 (de Brasília)
- Transmissão: ESPN e Disney+
- Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)
