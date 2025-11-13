Jogos de hoje na NBA (13): onde assistir e horários dos confrontos
Rodada desta quinta-feira traz cinco partidas, com atuação dominante de Nikola Jokic e exibições de Raptors, Cavaliers, Pacers, Suns e outros
A NBA segue com tudo! A rodada desta quinta-feira (13) conta com cinco confrontos, sendo que dois deles já foram disputados durante a madrugada.
O Sacramento Kings (3-9) perdeu para o Atlanta Hawks (7-5) em casa por 133 a 100. O cestinha do duelo foi Jalen Johnson, camisa número 1 dos Hawks.
No outro duelo, o Denver Nuggets (9-2) venceu o Los Angeles Clippers (3-8) por 130 a 116.
O destaque ficou para o astro Nikola Jokic, que anotou incríveis 55 pontos, além de ter concedido 6 assistências e 12 rebotes.
Jogos desta quinta-feira (13)
- Atlanta Hawks 133 x 100 Sacramento Kings
- Denver Nuggets 130 x 116 Los Angeles Clippers
- Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors — 21h00
- Utah Jazz x Atlanta Hawks — 23h00
- Phoenix Suns x Indiana Pacers — 23h00
Onde assistir jogos da NBA
Além da cobertura completa pelo NBA League Pass, duas partidas terão transmissão adicional em plataformas populares.
O confronto entre Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers será exibido pela Vivo, ampliando o acesso dos fãs ao basquete norte-americano.
Já o jogo entre Indiana Pacers e Phoenix Suns poderá ser acompanhado pelo Amazon Prime Video, que segue investindo na transmissão de eventos esportivos ao vivo.
