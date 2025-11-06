Como assinar o League Pass para assistir a NBA? Confira valores dos planos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os fãs de basquete no Brasil têm à disposição o NBA League Pass, o serviço oficial de streaming da liga que oferece acesso a jogos ao vivo, reprises e conteúdos exclusivos durante toda a temporada, incluindo os playoffs e as finais.

A assinatura permite escolher entre diferentes pacotes, adaptados ao nível de envolvimento de cada torcedor.

O que é o NBA League Pass?

O League Pass é a plataforma que centraliza todas as transmissões da NBA em um só lugar.

Com ele, é possível assistir aos jogos ao vivo ou sob demanda, acompanhar partidas completas ou versões condensadas, rever confrontos arquivados e até escolher ângulos de câmera e estatísticas personalizadas.

Outro diferencial é a função multitela, que permite assistir a até quatro jogos simultaneamente, ideal para quem quer acompanhar várias franquias ou disputas de conferência.



O que é o League Pass Premium?

Para os torcedores mais exigentes, o League Pass Premium oferece uma experiência completa e sem anúncios.

O pacote permite assistir em até três dispositivos ao mesmo tempo, além de baixar jogos para assistir offline.



O plano inclui ainda transmissões personalizáveis, com dados e exibições exclusivas voltadas para apostas, estratégias e estatísticas avançadas.



Quanto custa os planos do League Pass

NBA League Pass (Básico)

O plano permite assistir aos jogos ao vivo ou sob demanda em um aparelho.

Preço por temporada: R$ 384,99 / season



Preço mensal: R$ 54,99 / mês (cancele a qualquer momento)

Características

Comerciais: Com comerciais

Visualização offline: Não incluso

Transmissões simultâneas: 1 aparelho

Transmissões alternativas: Incluso

Multiview: Até 4 jogos de uma vez

NBA League Pass Premium

O plano permite assistir aos jogos ao vivo ou sob demanda em até três aparelhos, com a opção de baixar para ver offline.

Preço por temporada: R$ 489,99 / season



Preço mensal: R$ 69,99 / mês (pode cancelar a qualquer momento)

Características

Comerciais: Sem comerciais (streaming direto da arena durante intervalos)

Visualização offline: Incluído

Transmissões simultâneas: Até 3 aparelhos

Transmissões alternativas: Incluso

Multiview: Até 4 jogos de uma vez

Para acessar o site oficial e assinar qualquer plano do League Pass, clique aqui.

Onde assistir NBA na TV

Além do League Pass, os jogos da NBA também são transmitidos pela ESPN, com cobertura de partidas da temporada regular, playoffs, Finais, o tradicional jogo de Natal, o Play-In e a Emirates NBA Cup.

Com opções variadas de assinatura e transmissão, os fãs brasileiros têm mais do que nunca a chance de viver a NBA de perto, seja na TV ou em qualquer tela conectada.