Tem jogo da NBA hoje (06/11)? Veja data e horários dos próximos jogos
Liga de basquete mais badalada do mundo teve grandes jogos durante a madrugada e fecha a rodada de hoje com jogo às 23h; confira detalhes do confronto
A temporada 2025-26 da NBA começou com tudo e a liga de basquete mais badalada do mundo contou com grandes jogos na madrugada desta quinta-feira (06).
O Los Angeles Lakers (7-2) venceu o San Antonio Spurs (5-3) por 118 a 116 em um jogo decidido nos minutos finais.
Luka Doncic, o camisa 77 dos Lakers, brilhou com uma atuação de gala: 35 pontos, 13 assistências e 5 rebotes em 42 minutos em quadra.
Bronny James teve participação discreta, com dois pontos e um rebote em cinco minutos.
Pelo lado dos Spurs, Victor Wembanyama foi o destaque da equipe, sendo o cestinha com 19 pontos.
Em outro confronto equilibrado, o Oklahoma City Thunder (8-1) conheceu sua primeira derrota da temporada ao perder para o Portland Trail Blazers (5-3) por 121 a 119.
Os atuais campeões vinham de uma sequência de oito vitórias consecutivas, mas não conseguiram segurar a reação dos Blazers.
Shai Gilgeous-Alexander foi o grande nome do jogo, anotando 35 pontos, mas, apesar da atuação dominante, não evitou o tropeço da franquia de Oklahoma.
Fechando a rodada, o Sacramento Kings (3-5) superou o Golden State Warriors (5-4) por 121 a 116, com uma atuação coletiva consistente.
Will Richard, dos Warriors, foi o cestinha da partida com 30 pontos, enquanto o brasileiro Gui Santos atuou por sete minutos e contribuiu com um rebote.
Pelo lado dos Kings, Russell Westbrook e DeMar DeRozan comandaram a vitória, somando 23 e 25 pontos, respectivamente, e garantindo um importante resultado dentro de casa.
Tem jogo da NBA hoje (06/11)?
A maioria dos jogos desta quinta-feira (06) já aconteceram durante a madrugada.
Entretanto, às 23h (de Brasília), o Phoenix Suns (3-5) entra em quadra para enfrentar o Los Angeles Clippers (3-4), na PHX Arena.
O confronto terá transmissão ao vivo no streaming através da plataforma NBA League Pass.
Tabela de Classificação da NBA
Conferência Leste
- Chicago Bulls (6-1)
- Detroit Pistons (6-2)
- New York Knicks (5-3)
- Cleveland Cavaliers (5-3)
- Milwaukee Bucks (5-3)
- Philadelphia 76ers (5-3)
- Atlanta Hawks (4-4)
- Toronto Raptors (4-4)
- Miami Heat (4-4)
- Boston Celtics (4-5)
- Orlando Magic (3-5)
- Charlotte Hornets (3-5)
- Brooklyn Nets (1-7)
- Indiana Pacers (1-7)
- Washington Wizards (1-7)
Conferência Oeste
- Oklahoma City Thunder (8-1)
- Los Angeles Lakers (7-2)
- Houston Rockets (5-2)
- Denver Nuggets (5-3)
- San Antonio Spurs (5-3)
- Portland Trail Blazers (5-3)
- Golden State Warriors (5-4)
- Minnesota Timberwolves (4-4)
- LA Clippers (3-6)
- Phoenix Suns (3-6)
- Sacramento Kings (3-5)
- Utah Jazz (3-6)
- Memphis Grizzlies (3-6)
- New Orleans Pelicans (2-6)
- Dallas Mavericks (2-6)