Tem jogo da NBA hoje (06/11)? Veja data e horários dos próximos jogos

Liga de basquete mais badalada do mundo teve grandes jogos durante a madrugada e fecha a rodada de hoje com jogo às 23h; confira detalhes do confronto

A temporada 2025-26 da NBA começou com tudo e a liga de basquete mais badalada do mundo contou com grandes jogos na madrugada desta quinta-feira (06).

O Los Angeles Lakers (7-2) venceu o San Antonio Spurs (5-3) por 118 a 116 em um jogo decidido nos minutos finais.

Luka Doncic, o camisa 77 dos Lakers, brilhou com uma atuação de gala: 35 pontos, 13 assistências e 5 rebotes em 42 minutos em quadra.

Bronny James teve participação discreta, com dois pontos e um rebote em cinco minutos.

Pelo lado dos Spurs, Victor Wembanyama foi o destaque da equipe, sendo o cestinha com 19 pontos.

Em outro confronto equilibrado, o Oklahoma City Thunder (8-1) conheceu sua primeira derrota da temporada ao perder para o Portland Trail Blazers (5-3) por 121 a 119.

Os atuais campeões vinham de uma sequência de oito vitórias consecutivas, mas não conseguiram segurar a reação dos Blazers.

Shai Gilgeous-Alexander foi o grande nome do jogo, anotando 35 pontos, mas, apesar da atuação dominante, não evitou o tropeço da franquia de Oklahoma.

Fechando a rodada, o Sacramento Kings (3-5) superou o Golden State Warriors (5-4) por 121 a 116, com uma atuação coletiva consistente.

Will Richard, dos Warriors, foi o cestinha da partida com 30 pontos, enquanto o brasileiro Gui Santos atuou por sete minutos e contribuiu com um rebote.

Pelo lado dos Kings, Russell Westbrook e DeMar DeRozan comandaram a vitória, somando 23 e 25 pontos, respectivamente, e garantindo um importante resultado dentro de casa.

Tem jogo da NBA hoje (06/11)?

A maioria dos jogos desta quinta-feira (06) já aconteceram durante a madrugada.

Entretanto, às 23h (de Brasília), o Phoenix Suns (3-5) entra em quadra para enfrentar o Los Angeles Clippers (3-4), na PHX Arena.

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming através da plataforma NBA League Pass.

Tabela de Classificação da NBA

Conferência Leste

Chicago Bulls (6-1) Detroit Pistons (6-2) New York Knicks (5-3) Cleveland Cavaliers (5-3) Milwaukee Bucks (5-3) Philadelphia 76ers (5-3) Atlanta Hawks (4-4) Toronto Raptors (4-4) Miami Heat (4-4) Boston Celtics (4-5) Orlando Magic (3-5) Charlotte Hornets (3-5) Brooklyn Nets (1-7) Indiana Pacers (1-7) Washington Wizards (1-7)

Conferência Oeste