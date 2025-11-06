fechar
Tem jogo da NBA hoje (06/11)? Veja data e horários dos próximos jogos

Liga de basquete mais badalada do mundo teve grandes jogos durante a madrugada e fecha a rodada de hoje com jogo às 23h; confira detalhes do confronto

Por Thiago Seabra Publicado em 06/11/2025 às 9:22
Imagem do armador Luka Doncic, camisa 77 do Los Angeles Lakers
Imagem do armador Luka Doncic, camisa 77 do Los Angeles Lakers - Jason Parkhurst

A temporada 2025-26 da NBA começou com tudo e a liga de basquete mais badalada do mundo contou com grandes jogos na madrugada desta quinta-feira (06).

O Los Angeles Lakers (7-2) venceu o San Antonio Spurs (5-3) por 118 a 116 em um jogo decidido nos minutos finais.

Luka Doncic, o camisa 77 dos Lakers, brilhou com uma atuação de gala: 35 pontos, 13 assistências e 5 rebotes em 42 minutos em quadra.

Bronny James teve participação discreta, com dois pontos e um rebote em cinco minutos.

Pelo lado dos Spurs, Victor Wembanyama foi o destaque da equipe, sendo o cestinha com 19 pontos.

Em outro confronto equilibrado, o Oklahoma City Thunder (8-1) conheceu sua primeira derrota da temporada ao perder para o Portland Trail Blazers (5-3) por 121 a 119.

Os atuais campeões vinham de uma sequência de oito vitórias consecutivas, mas não conseguiram segurar a reação dos Blazers.

Shai Gilgeous-Alexander foi o grande nome do jogo, anotando 35 pontos, mas, apesar da atuação dominante, não evitou o tropeço da franquia de Oklahoma.

Fechando a rodada, o Sacramento Kings (3-5) superou o Golden State Warriors (5-4) por 121 a 116, com uma atuação coletiva consistente.

Will Richard, dos Warriors, foi o cestinha da partida com 30 pontos, enquanto o brasileiro Gui Santos atuou por sete minutos e contribuiu com um rebote.

Pelo lado dos Kings, Russell Westbrook e DeMar DeRozan comandaram a vitória, somando 23 e 25 pontos, respectivamente, e garantindo um importante resultado dentro de casa.

Tem jogo da NBA hoje (06/11)?

A maioria dos jogos desta quinta-feira (06) já aconteceram durante a madrugada.

Entretanto, às 23h (de Brasília), o Phoenix Suns (3-5) entra em quadra para enfrentar o Los Angeles Clippers (3-4), na PHX Arena.

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming através da plataforma NBA League Pass.

Tabela de Classificação da NBA

Conferência Leste

  1. Chicago Bulls (6-1)
  2. Detroit Pistons (6-2)
  3. New York Knicks (5-3)
  4. Cleveland Cavaliers (5-3)
  5. Milwaukee Bucks (5-3)
  6. Philadelphia 76ers (5-3)
  7. Atlanta Hawks (4-4)
  8. Toronto Raptors (4-4)
  9. Miami Heat (4-4)
  10. Boston Celtics (4-5)
  11. Orlando Magic (3-5)
  12. Charlotte Hornets (3-5)
  13. Brooklyn Nets (1-7)
  14. Indiana Pacers (1-7)
  15. Washington Wizards (1-7)

Conferência Oeste

  1. Oklahoma City Thunder (8-1)
  2. Los Angeles Lakers (7-2)
  3. Houston Rockets (5-2)
  4. Denver Nuggets (5-3)
  5. San Antonio Spurs (5-3)
  6. Portland Trail Blazers (5-3)
  7. Golden State Warriors (5-4)
  8. Minnesota Timberwolves (4-4)
  9. LA Clippers (3-6)
  10. Phoenix Suns (3-6)
  11. Sacramento Kings (3-5)
  12. Utah Jazz (3-6)
  13. Memphis Grizzlies (3-6)
  14. New Orleans Pelicans (2-6)
  15. Dallas Mavericks (2-6)

