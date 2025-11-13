fechar
Selecao brasileira | Notícia

Brasil x Paraguai pelo Mundial Sub-17: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Invicta na fase de grupos, a Seleção Brasileira chega confiante para encarar o Paraguai, que avançou à segunda fase como um dos melhores terceiros

Por João Victor Tavares Publicado em 13/11/2025 às 14:10
Imagem da seleção brasileira sub-17 em confronto contra a Zâmbia
Imagem da seleção brasileira sub-17 em confronto contra a Zâmbia - Nelson Terme/CBF

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 12h45 (de Brasília), em partida válida pela fase 16 avos de final do Mundial Sub-17. O jogo será disputado no Estádio Aspire Zone, em Doha, no Catar.

A segunda fase, também chamada de 16 avos de final, é de confronto único. Quem vencer, avançará para as oitavas.

Como chegam as equipes?

O Brasil chega embalado, após liderar o Grupo H com duas vitórias e um empate, goleando Honduras (7x0) e Indonésia (4x0), antes de empatar com a Zâmbia (1x1).

Já o Paraguai teve uma campanha mais difícil: perdeu para o Uzbequistão (2x1), venceu o Panamá (2x1) e empatou com a Irlanda (0x0), avançando como um dos melhores terceiros colocados.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Brasil x Paraguai terá transmissão ao vivo do canal fechado do Sportv.

Ficha de jogo

  • Data: 14/11/2025
  • Horário: 12h45 (de Brasília)
  • Local: Aspire Zone (Doha)
  • Onde assistir: Sportv

Prováveis escalações

Brasil

J. Pedro; Angelo, Luis Eduardo, V. Hugo, Ryan; Tiago, Zé Lucas, F. Morais; Ruan Pablo, Kayke, Dell. Técnico: Dudu Pateluci

Paraguai

Fernandez; Aranda, Coronel, Cristaldo, Acosta; Villalba, Capss, Sanabria, era, Franco; Carvalho. Técnico: Mariano Uglessich

Vinícius Júnior aponta evolução da seleção com Ancelotti e já pede 'clima' de Copa do Mundo
Chaveamento da Copa do Mundo sub-17 2025: veja jogos da 2ª fase e possíveis adversários do Brasil nas oitavas

