Brasil x Paraguai pelo Mundial Sub-17: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Invicta na fase de grupos, a Seleção Brasileira chega confiante para encarar o Paraguai, que avançou à segunda fase como um dos melhores terceiros
Brasil e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 12h45 (de Brasília), em partida válida pela fase 16 avos de final do Mundial Sub-17. O jogo será disputado no Estádio Aspire Zone, em Doha, no Catar.
A segunda fase, também chamada de 16 avos de final, é de confronto único. Quem vencer, avançará para as oitavas.
Como chegam as equipes?
O Brasil chega embalado, após liderar o Grupo H com duas vitórias e um empate, goleando Honduras (7x0) e Indonésia (4x0), antes de empatar com a Zâmbia (1x1).
Já o Paraguai teve uma campanha mais difícil: perdeu para o Uzbequistão (2x1), venceu o Panamá (2x1) e empatou com a Irlanda (0x0), avançando como um dos melhores terceiros colocados.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Brasil x Paraguai terá transmissão ao vivo do canal fechado do Sportv.
Ficha de jogo
- Data: 14/11/2025
- Horário: 12h45 (de Brasília)
- Local: Aspire Zone (Doha)
- Onde assistir: Sportv
Prováveis escalações
Brasil
J. Pedro; Angelo, Luis Eduardo, V. Hugo, Ryan; Tiago, Zé Lucas, F. Morais; Ruan Pablo, Kayke, Dell. Técnico: Dudu Pateluci
Paraguai
Fernandez; Aranda, Coronel, Cristaldo, Acosta; Villalba, Capss, Sanabria, era, Franco; Carvalho. Técnico: Mariano Uglessich