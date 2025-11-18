SBT contrata Mauro Naves para fazer parceria com Galvão Bueno na Copa do Mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mauro Naves, comentarista, é o mais novo contratado pelo SBT. Ele, com Galvão Bueno, vai retomar a parceria, em outra emissora, na cobertura da Copa do Mundo de 2026. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Atualmente, Naves é presença constante no Galvão & Amigos, da Band, mas como o acordo do narrador esportivo com a emissora do Morumbi acaba no final do ano, eles vão manter a dupla agora no SBT. Outros nomes também farão parte da cobertura do mundial na emissora de Silvio Santos, como Alexandre Pato, Mauro Beting, Nadine Basttos, Tiago Leifert e outros.

O SBT só conseguiu transmitir a Copa do Mundo de 2026 por causa da parceria com a N Sports, em que Galvão é um dos sócios. A emissora não irá transmitir todos os jogos e vai dividir a transmissão com a Globo e várias outras plataformas de mídia.

Mauro Naves entrou na Globo em 1987 e saiu da emissora em 2019, um ano antes da pandemia. Ele cobriu 7 Copas e 2 Jogos Olímpicos, como bem pontua em suas redes sociais.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br