Três signos vão encerrar o ano com virada intensa e cheia de movimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os últimos dias de dezembro chegam com ritmo acelerado e oportunidades inesperadas para três signos que entram em uma fase decisiva antes da virada

Clique aqui e escute a matéria

Com o fim do ano batendo à porta, a sensação de pressa domina muita gente.

É como se o relógio acelerasse e convidasse cada pessoa a olhar para o que ficou pendente, o que pode ser resolvido e o que merece ser deixado para trás. Para três signos em especial, essa reta final não chega discreta.

O ano de 2025 foi cheio de transições profundas e situações que exigiram coragem para abandonar velhos padrões. Agora, enquanto muitos tentam apenas fechar as últimas pendências, três signos recebem um impulso extra que abre caminhos e acelera decisões importantes.

Veja quem atravessa dezembro com ritmo próprio e por que essa fase deve marcar o encerramento do ano com força:

Sagitário

Os próximos dias trazem uma onda de disposição que transforma a rotina. Quem é de Sagitário vai sentir vontade de retomar ideias engavetadas e fechar ciclos que estavam pela metade. O movimento não é apenas interno.

Surgem conversas importantes, reencontros inesperados e situações que despertam uma nova visão sobre o que vale a pena manter.

No campo afetivo, um clima mais leve abre espaço para aproximações e reconciliações. Para muitos sagitarianos, esse fim de ano marca um recomeço silencioso, mas firme. Número da sorte 14.

Gêmeos

A reta final do ano coloca Gêmeos diante de decisões que envolvem vínculos, parcerias e escolhas sobre quem permanece no seu círculo. Velhas questões que pareciam resolvidas podem reaparecer com outro significado e, dessa vez, trazer entendimento. A vida social ganha ritmo acelerado, com convites, descobertas e novas relações que chegam de forma natural.

É também um período de percepção mais aguçada, especialmente sobre limites e prioridades. O que parecia bagunçado começa a se organizar de um jeito claro. Número da sorte 22.

Capricórnio

Para Capricórnio, o fim do ano chega com uma força quase simbólica. É como se uma porta finalmente se abrisse depois de meses de espera. A energia favorece decisões rápidas, metas renovadas e uma autoconfiança que impulsiona projetos pessoais e profissionais.

O olhar fica mais focado no futuro e há motivação para resolver pendências com precisão. Na vida íntima, o momento traz mais segurança emocional. Muitas conversas represadas finalmente se definem. Número da sorte 9.

Com informações da PureWow

Veja também: BANHO PARA PROSPERIDADE