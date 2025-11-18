fechar
Três signos vão encerrar o ano com virada intensa e cheia de movimento

Os últimos dias de dezembro chegam com ritmo acelerado e oportunidades inesperadas para três signos que entram em uma fase decisiva antes da virada

Por Bianca Tavares Publicado em 18/11/2025 às 7:45
Imagem para representar final de ano
Imagem para representar final de ano - Freepik

Com o fim do ano batendo à porta, a sensação de pressa domina muita gente.

É como se o relógio acelerasse e convidasse cada pessoa a olhar para o que ficou pendente, o que pode ser resolvido e o que merece ser deixado para trás. Para três signos em especial, essa reta final não chega discreta.

O ano de 2025 foi cheio de transições profundas e situações que exigiram coragem para abandonar velhos padrões. Agora, enquanto muitos tentam apenas fechar as últimas pendências, três signos recebem um impulso extra que abre caminhos e acelera decisões importantes.

Veja quem atravessa dezembro com ritmo próprio e por que essa fase deve marcar o encerramento do ano com força:

Sagitário

Os próximos dias trazem uma onda de disposição que transforma a rotina. Quem é de Sagitário vai sentir vontade de retomar ideias engavetadas e fechar ciclos que estavam pela metade. O movimento não é apenas interno.

Surgem conversas importantes, reencontros inesperados e situações que despertam uma nova visão sobre o que vale a pena manter.

No campo afetivo, um clima mais leve abre espaço para aproximações e reconciliações. Para muitos sagitarianos, esse fim de ano marca um recomeço silencioso, mas firme. Número da sorte 14.

Gêmeos

A reta final do ano coloca Gêmeos diante de decisões que envolvem vínculos, parcerias e escolhas sobre quem permanece no seu círculo. Velhas questões que pareciam resolvidas podem reaparecer com outro significado e, dessa vez, trazer entendimento. A vida social ganha ritmo acelerado, com convites, descobertas e novas relações que chegam de forma natural.

É também um período de percepção mais aguçada, especialmente sobre limites e prioridades. O que parecia bagunçado começa a se organizar de um jeito claro. Número da sorte 22.

Capricórnio

Para Capricórnio, o fim do ano chega com uma força quase simbólica. É como se uma porta finalmente se abrisse depois de meses de espera. A energia favorece decisões rápidas, metas renovadas e uma autoconfiança que impulsiona projetos pessoais e profissionais.

O olhar fica mais focado no futuro e há motivação para resolver pendências com precisão. Na vida íntima, o momento traz mais segurança emocional. Muitas conversas represadas finalmente se definem. Número da sorte 9.

Com informações da PureWow

