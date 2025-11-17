fechar
Signo | Notícia

Quando Urano estiver em oposição em 21/11, 4 signos vão sentir o universo girar e novos caminhos nascerem

O dia 21 chega com uma energia de virada que mexe no eixo emocional e abre passagens inesperadas para quatro signos do zodíaco; confira

Por Bianca Tavares Publicado em 17/11/2025 às 11:49
Imagem do universo
Imagem do universo - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Urano desperta impulsos de mudança. Nada brusco, nada caótico. É como se o mundo desse um pequeno giro e, de repente, o que antes parecia distante se aproximasse devagar.

O efeito será profundo e quase imediato. Novas ideias surgem, portas se abrem e uma coragem silenciosa empurra para a frente.

1. Áries

Áries percebe a mudança como um sopro de liberdade. O signo sente vontade de romper padrões antigos e encontrar rotas mais sinceras. Um insight inesperado pode mudar planos pessoais.

2. Gêmeos

Gêmeos recebe o impacto como se o pensamento ganhasse outra velocidade. Surge uma clareza diferente, quase iluminada. O signo entende que chegou o momento de abandonar hesitações e seguir o impulso certo.

Leia Também

3. Libra

Libra sente tudo de maneira sensível. O equilíbrio interno muda e revela caminhos que antes estavam escondidos. A sensação é de renascimento suave, como se algo finalmente encaixasse.

4. Aquário

Aquário vive a energia como reconhecimento. Algo que vinha sendo pressentido se confirma. Ideias se expandem e o signo percebe uma abertura rara para construir o futuro que desejava.

Leia também

Notificação que chega no meio da madrugada vai mexer com o coração de 4 signos
Signo

Notificação que chega no meio da madrugada vai mexer com o coração de 4 signos
Um encontro marcante altera percepções profundas em 3 signos
astrologia

Um encontro marcante altera percepções profundas em 3 signos

Compartilhe

Tags