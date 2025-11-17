Quando Urano estiver em oposição em 21/11, 4 signos vão sentir o universo girar e novos caminhos nascerem
O dia 21 chega com uma energia de virada que mexe no eixo emocional e abre passagens inesperadas para quatro signos do zodíaco; confira
Urano desperta impulsos de mudança. Nada brusco, nada caótico. É como se o mundo desse um pequeno giro e, de repente, o que antes parecia distante se aproximasse devagar.
O efeito será profundo e quase imediato. Novas ideias surgem, portas se abrem e uma coragem silenciosa empurra para a frente.
1. Áries
Áries percebe a mudança como um sopro de liberdade. O signo sente vontade de romper padrões antigos e encontrar rotas mais sinceras. Um insight inesperado pode mudar planos pessoais.
2. Gêmeos
Gêmeos recebe o impacto como se o pensamento ganhasse outra velocidade. Surge uma clareza diferente, quase iluminada. O signo entende que chegou o momento de abandonar hesitações e seguir o impulso certo.
3. Libra
Libra sente tudo de maneira sensível. O equilíbrio interno muda e revela caminhos que antes estavam escondidos. A sensação é de renascimento suave, como se algo finalmente encaixasse.
4. Aquário
Aquário vive a energia como reconhecimento. Algo que vinha sendo pressentido se confirma. Ideias se expandem e o signo percebe uma abertura rara para construir o futuro que desejava.