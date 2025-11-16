Um encontro marcante altera percepções profundas em 3 signos
Para esses nativos, essa colisão de energias funciona como um disparador emocional capaz de modificar crenças antigas
Um movimento astrológico envolvendo Vênus e Netuno cria, nos próximos dias, um cenário simbólico em que encontros aparentemente casuais podem provocar mudanças intensas na forma como alguns signos enxergam a si mesmos e às próprias relações.
Para três deles, essa colisão de energias funciona como um disparador emocional capaz de modificar crenças antigas, abrir espaço para novas interpretações sobre afetos e iluminar percepções que estavam adormecidas.
Não se trata de um momento turbulento, mas de um ponto de virada silencioso e decisivo.
Escorpião — de 23 de outubro a 21 de novembro
Escorpião, um dos mais atentos às nuances emocionais, vivencia um encontro que toca em questões profundas ligadas a confiança e intensidade.
Algo no olhar ou na postura da outra pessoa revela ao escorpiano um novo modo de se relacionar.
Esse momento funciona como um espelho que o leva a reconsiderar padrões antigos e a reconhecer que vulnerabilidade também pode ser força, não apenas risco.
Aquário — de 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Para Aquário, o encontro acontece como uma fresta de compreensão inesperada. O signo, acostumado a racionalizar tudo, percebe que certas conexões surgem antes da lógica.
Uma troca de palavras ou uma ideia compartilhada tem potencial para desestabilizar certezas antigas, abrindo espaço para um sentimento de identificação raro.
Esse impacto leva o aquariano a reavaliar como lida com proximidade e autonomia.
Touro — de 20 de abril a 20 de maio
Touro, regido por Vênus, encontra alguém que desperta sensações que pareciam adormecidas. O encontro mexe com conceitos ligados a segurança, rotina e reciprocidade.
A experiência funciona como um convite para o taurino flexibilizar o que antes era rígido, percebendo que estabilidade também pode existir dentro do movimento. A forma como ele entende afeto ganha novos contornos.