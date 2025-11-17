fechar
Com a lua ganhando brilho extra depois do dia 15, 6 signos vão sentir um chamado

Depois do dia 15, esses seis signos entram em uma fase de sensibilidade mais afiada. É o momento perfeito para ouvir o próprio coração!

Por Bianca Tavares Publicado em 17/11/2025 às 12:27
Imagem de uma mulher fazendo sinais de chamado
Imagem de uma mulher fazendo sinais de chamado - Freepik

O aumento do brilho lunar após o dia 15 desperta emoções profundas e ativa percepções que estavam adormecidas.

Seis signos recebem esse impulso como um convite para olhar para dentro e reconhecer desejos antigos que voltam à tona.

A luz da lua cresce devagar, mas a força que carrega vem com intensidade. Para alguns, isso se traduz em sonhos vívidos. Para outros, em intuições que não podem mais ser ignoradas. É um chamado suave, porém firme, que aponta para aquilo que precisa ser vivido agora.

1. Touro

Touro percebe o chamado como uma vontade de reorganizar a vida afetiva. Surge uma necessidade de recuperar vínculos que trazem segurança.

2. Câncer

Câncer sente a lua como um abraço direto na alma. Emoções antigas retornam com força e o signo entende que é hora de acolher o que estava sendo evitado.

3. Virgem

Virgem recebe a energia como um impulso de mudança prática. Há um desejo de ajustar rotinas e abandonar hábitos que não combinam mais com quem o signo se tornou.

4. Escorpião

Escorpião sente o brilho lunar como uma revelação interna. O signo enxerga verdades que estavam escondidas e percebe o caminho emocional que precisa seguir.

5. Capricórnio

Capricórnio entende o chamado como um empurrão para assumir responsabilidades que vinha adiando. A clareza emocional facilita decisões importantes.

6. Peixes

Peixes mergulha completamente nessa luz. Intuições se intensificam e o signo sente um convite espiritual para retomar sonhos esquecidos.

