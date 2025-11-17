Copa do Mundo 2026: confira lista atualizada das seleções classificadas para o Mundial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Torneio realizado nos Estados Unidos, Canadá e México será a primeira edição da competição a contar com a participação de 48 seleções

A Copa do Mundo de 2026 já se desenha como uma edição histórica. Além de marcar a primeira disputa com 48 seleções, o torneio será realizado de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá, unidos em uma celebração que promete elevar ainda mais a popularidade global do futebol.

Até agora, 31 equipes já confirmaram presença no Mundial, incluindo potências tradicionais, equipes emergentes e surpresas que vêm se destacando em seus continentes.

O restante das vagas será definido ao longo dos próximos meses, incluindo as duas últimas que sairão de uma repescagem intercontinental que reunirá seis seleções.

Nesta Data FIFA, alguns países importantes garantiram a classificação para a competição, a última seleção classificada foi a Noruega, que jogou a Itália para a repescagem continental.

O sorteio dos grupos será realizado no dia 5 de dezembro de 2025, enquanto a bola começará a rolar no dia 11 de junho de 2026. A final será disputada em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026



Países-sede

Canadá

Estados Unidos

México

Ásia

Japão

Irã

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

Austrália

Catar

Arábia Saudita

Oceania

Nova Zelândia

América do Sul

Argentina

Brasil

Equador

Uruguai

Colômbia

Paraguai

África

Marrocos

Tunísia

Egito

Argélia

Gana

Cabo Verde

África do Sul

Costa do Marfim

Senegal

Europa

Inglaterra

França

Croácia

Portugal

Noruega

Como ficou a divisão de vagas para o Mundial

Com a expansão para 48 participantes, a Fifa remodelou completamente o sistema de distribuição de vagas. Veja como ficou o quadro atual:

Europa (UEFA): 16 vagas

América do Sul (CONMEBOL): 6 vagas

América do Norte e Central (Concacaf): 6 vagas

Ásia (AFC): 8 vagas

África (CAF): 9 vagas

Oceania (OFC): 1 vaga

Repescagem intercontinental: 2 vagas

A repescagem contará com seis equipes, representando diferentes confederações. Elas disputarão entre si em confrontos eliminatórios pelas duas últimas vagas para completar o quadro final de 48 seleções.

Países classificados à repescagem intercontinental para a Copa do Mundo