Transmissão Brasil x Tunísia hoje (18): onde assistir, horário e escalações

Brasileiros buscam mais uma vitória contra uma seleção africana nesta Data Fifa; tunisianos vivem boa fase e não perdem há quatro jogos; saiba tudo

Clique aqui e escute a matéria

Dia de seleção brasileira em campo! Brasil e Tunísia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, no Decathlon Arena, em Lille, na França.

Os comandados de Carlo Ancelotti vêm de vitória uma convincente sobre Senegal por 2 a 0. Os gols foram marcados por Estêvão e Casemiro.

Essa foi a primeira vitória do Brasil sobre a seleção africana na história. As duas seleções haviam se encontrado duas vezes, com um empate e uma vitória dos senegaleses.

O adversário da vez, a Tunísia (43ª colocada no ranking da Fifa), promete ser um oponente de respeito visto que está em uma sequência de quatro jogos sem derrotas.

Transmissão de Brasil x Tunísia ao vivo

A transmissão ao vivo e com imagens do jogo entre Brasil e Turquia será exibida de forma gratuita através de três canais diferentes: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).

Possíveis escalações de Brasil x Tunísia

Brasil

Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Estêvão, Vinicius Júnior, Cunha

Tunísia

Dahmen; Valery, Talbi, Bronn, Abdi; Skhiri, Layouni, Gharbi; Mejbri, Saad, Mastouri

Últimos cinco jogos do Brasil

Brasil 2 x 0 Senegal (amistoso)



Brasil 3 x 0 Chile (eliminatórias)



Japão 3 x 2 Brasil (amistoso)



Brasil 3 x 1 Peru (eliminatórias)



Paraguai 0 x 1 Brasil (eliminatórias)



Últimos cinco da Tunísia

Tunísia 3 x 2 Jordânia (amistoso)



Tunísia 0 x 0 Comoros (eliminatórias)



Madagascar 0 x 1 Tunísia (eliminatórias)



Tunísia 4 x 0 São Tomé (eliminatórias)



Namíbia 0 x 0 Tunísia (eliminatórias)

Ficha técnica da partida

Data: 18/11/2025, terça-feira



18/11/2025, terça-feira Horário: 16h30 (de Brasília)



16h30 (de Brasília) Local: Decathlon Arena, em Lille, na França



Decathlon Arena, em Lille, na França Competição: Amistoso Internacional

Amistoso Internacional Transmissão: TV Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada), Globoplay (streaming)

BRASIL 2 X 0 SENEGAL | MELHORES MOMENTOS