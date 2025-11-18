Transmissão Brasil x Tunísia hoje (18): onde assistir, horário e escalações
Brasileiros buscam mais uma vitória contra uma seleção africana nesta Data Fifa; tunisianos vivem boa fase e não perdem há quatro jogos; saiba tudo
Clique aqui e escute a matéria
Dia de seleção brasileira em campo! Brasil e Tunísia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, no Decathlon Arena, em Lille, na França.
Os comandados de Carlo Ancelotti vêm de vitória uma convincente sobre Senegal por 2 a 0. Os gols foram marcados por Estêvão e Casemiro.
Essa foi a primeira vitória do Brasil sobre a seleção africana na história. As duas seleções haviam se encontrado duas vezes, com um empate e uma vitória dos senegaleses.
O adversário da vez, a Tunísia (43ª colocada no ranking da Fifa), promete ser um oponente de respeito visto que está em uma sequência de quatro jogos sem derrotas.
Transmissão de Brasil x Tunísia ao vivo
A transmissão ao vivo e com imagens do jogo entre Brasil e Turquia será exibida de forma gratuita através de três canais diferentes: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).
Possíveis escalações de Brasil x Tunísia
Brasil
- Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Estêvão, Vinicius Júnior, Cunha
Tunísia
- Dahmen; Valery, Talbi, Bronn, Abdi; Skhiri, Layouni, Gharbi; Mejbri, Saad, Mastouri
Últimos cinco jogos do Brasil
- Brasil 2 x 0 Senegal (amistoso)
- Brasil 3 x 0 Chile (eliminatórias)
- Japão 3 x 2 Brasil (amistoso)
- Brasil 3 x 1 Peru (eliminatórias)
- Paraguai 0 x 1 Brasil (eliminatórias)
Últimos cinco da Tunísia
- Tunísia 3 x 2 Jordânia (amistoso)
- Tunísia 0 x 0 Comoros (eliminatórias)
- Madagascar 0 x 1 Tunísia (eliminatórias)
- Tunísia 4 x 0 São Tomé (eliminatórias)
- Namíbia 0 x 0 Tunísia (eliminatórias)
Ficha técnica da partida
- Data: 18/11/2025, terça-feira
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Decathlon Arena, em Lille, na França
- Competição: Amistoso Internacional
- Transmissão: TV Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada), Globoplay (streaming)
