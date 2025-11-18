fechar
Selecao brasileira |

Transmissão Brasil x Tunísia hoje (18): onde assistir, horário e escalações

Brasileiros buscam mais uma vitória contra uma seleção africana nesta Data Fifa; tunisianos vivem boa fase e não perdem há quatro jogos; saiba tudo

Por Thiago Seabra Publicado em 18/11/2025 às 8:23
Imagem do volante Casemiro no confronto entre Brasil e Senegal, em Londres
Imagem do volante Casemiro no confronto entre Brasil e Senegal, em Londres - Rafael Ribeiro / CBF

Clique aqui e escute a matéria

Dia de seleção brasileira em campo! Brasil e Tunísia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, no Decathlon Arena, em Lille, na França.

Os comandados de Carlo Ancelotti vêm de vitória uma convincente sobre Senegal por 2 a 0. Os gols foram marcados por Estêvão e Casemiro.

Essa foi a primeira vitória do Brasil sobre a seleção africana na história. As duas seleções haviam se encontrado duas vezes, com um empate e uma vitória dos senegaleses.

O adversário da vez, a Tunísia (43ª colocada no ranking da Fifa), promete ser um oponente de respeito visto que está em uma sequência de quatro jogos sem derrotas.

Transmissão de Brasil x Tunísia ao vivo

A transmissão ao vivo e com imagens do jogo entre Brasil e Turquia será exibida de forma gratuita através de três canais diferentes: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).

Possíveis escalações de Brasil x Tunísia

Brasil

  • Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Estêvão, Vinicius Júnior, Cunha

Leia Também

Tunísia

  • Dahmen; Valery, Talbi, Bronn, Abdi; Skhiri, Layouni, Gharbi; Mejbri, Saad, Mastouri

Últimos cinco jogos do Brasil

  • Brasil 2 x 0 Senegal (amistoso)
  • Brasil 3 x 0 Chile (eliminatórias)
  • Japão 3 x 2 Brasil (amistoso)
  • Brasil 3 x 1 Peru (eliminatórias)
  • Paraguai 0 x 1 Brasil (eliminatórias)

Últimos cinco da Tunísia

  • Tunísia 3 x 2 Jordânia (amistoso)
  • Tunísia 0 x 0 Comoros (eliminatórias)
  • Madagascar 0 x 1 Tunísia (eliminatórias)
  • Tunísia 4 x 0 São Tomé (eliminatórias)
  • Namíbia 0 x 0 Tunísia (eliminatórias)

Ficha técnica da partida

  • Data: 18/11/2025, terça-feira
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Local: Decathlon Arena, em Lille, na França
  • Competição: Amistoso Internacional
  • Transmissão: TV Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada), Globoplay (streaming)

BRASIL 2 X 0 SENEGAL | MELHORES MOMENTOS

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

NBA jogos de hoje (17): onde assistir ao vivo e horário
NBA AO VIVO

NBA jogos de hoje (17): onde assistir ao vivo e horário
Brasil x Tunísia ao vivo: horário, escalações e onde assistir amistoso internacional
AMISTOSO

Brasil x Tunísia ao vivo: horário, escalações e onde assistir amistoso internacional

Compartilhe

Tags