Brasil x Tunísia ao vivo: horário, escalações e onde assistir amistoso internacional
Seleção brasileira vem embalada após vitória sobre Senegal por 2 a 0 e vai em busca de mais um triunfo em amistoso; confira detalhes
Clique aqui e escute a matéria
Brasil e Tunísia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, no Decathlon Arena, em Lille, na França.
No primeiro amistoso desta Data Fifa, os brasileiros venceram Senegal com tranquilidade por 2 a 0. Estêvão e Casemiro marcaram os gols da vitória brasileira no Emirates Stadium, em Londres.
A vitória marcou o primeiro triunfo brasileiro contra os senegaleses. O histórico marcava dois confrontos, com um empate (2019) e uma derrota (2023) do Brasil.
A Tunísia, atual 43ª colocada no ranking da Fifa, chega embalada por uma sequência de quatro partidas sem derrota.
Onde assistir Brasil x Tunísia ao vivo
O amistoso internacional da seleção brasileira terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).
Possíveis escalações de Brasil x Tunísia
Brasil
- Goleiro: Ederson
- Defensores: Éder Militão, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro
- Meio-campistas: Casemiro, Bruno Guimarães
- Atacantes: Estêvão, Vinicius Júnior, Cunha
Tunísia
- Goleiro: Dahmen
- Defensores: Valery, Talbi, Bronn, Abdi
- Meio-campistas: Skhiri, Layouni, Gharbi
- Atacantes: Mejbri, Saad, Mastouri
Últimos cinco jogos do Brasil
- Brasil 2 x 0 Senegal (amistoso)
- Brasil 3 x 0 Chile (eliminatórias)
- Japão 3 x 2 Brasil (amistoso)
- Brasil 3 x 1 Peru (eliminatórias)
- Paraguai 0 x 1 Brasil (eliminatórias)
Últimos cinco da Tunísia
- Tunísia 3 x 2 Jordânia (amistoso)
- Tunísia 0 x 0 Comoros (eliminatórias)
- Madagascar 0 x 1 Tunísia (eliminatórias)
- Tunísia 4 x 0 São Tomé (eliminatórias)
- Namíbia 0 x 0 Tunísia (eliminatórias)
Ficha técnica da partida
- Data: 18/11/2025
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Decathlon Arena, em Lille, na França
- Competição: Amistoso Internacional
BRASIL 2 X 0 SENEGAL | MELHORES MOMENTOS