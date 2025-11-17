fechar
Brasil x Tunísia ao vivo: horário, escalações e onde assistir amistoso internacional

Seleção brasileira vem embalada após vitória sobre Senegal por 2 a 0 e vai em busca de mais um triunfo em amistoso; confira detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 17/11/2025 às 13:08
Imagem do amistoso entre Brasil e Senegal, em Londres
Imagem do amistoso entre Brasil e Senegal, em Londres - Rafael Ribeiro / CBF

Brasil e Tunísia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, no Decathlon Arena, em Lille, na França.

No primeiro amistoso desta Data Fifa, os brasileiros venceram Senegal com tranquilidade por 2 a 0. Estêvão e Casemiro marcaram os gols da vitória brasileira no Emirates Stadium, em Londres.

A vitória marcou o primeiro triunfo brasileiro contra os senegaleses. O histórico marcava dois confrontos, com um empate (2019) e uma derrota (2023) do Brasil.

A Tunísia, atual 43ª colocada no ranking da Fifa, chega embalada por uma sequência de quatro partidas sem derrota.

Onde assistir Brasil x Tunísia ao vivo

O amistoso internacional da seleção brasileira terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).

Possíveis escalações de Brasil x Tunísia

Brasil

  • Goleiro: Ederson
  • Defensores: Éder Militão, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro
  • Meio-campistas: Casemiro, Bruno Guimarães
  • Atacantes: Estêvão, Vinicius Júnior, Cunha

Tunísia

  • Goleiro: Dahmen
  • Defensores: Valery, Talbi, Bronn, Abdi
  • Meio-campistas: Skhiri, Layouni, Gharbi
  • Atacantes: Mejbri, Saad, Mastouri

Últimos cinco jogos do Brasil

  • Brasil 2 x 0 Senegal (amistoso)
  • Brasil 3 x 0 Chile (eliminatórias)
  • Japão 3 x 2 Brasil (amistoso)
  • Brasil 3 x 1 Peru (eliminatórias)
  • Paraguai 0 x 1 Brasil (eliminatórias)

Últimos cinco da Tunísia

  • Tunísia 3 x 2 Jordânia (amistoso)
  • Tunísia 0 x 0 Comoros (eliminatórias)
  • Madagascar 0 x 1 Tunísia (eliminatórias)
  • Tunísia 4 x 0 São Tomé (eliminatórias)
  • Namíbia 0 x 0 Tunísia (eliminatórias)

Ficha técnica da partida

  • Data: 18/11/2025
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Local: Decathlon Arena, em Lille, na França
  • Competição: Amistoso Internacional

BRASIL 2 X 0 SENEGAL | MELHORES MOMENTOS

