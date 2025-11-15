Brasil vence Senegal por 2x0 em Londres e faz melhor jogo da era Ancelotti

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estêvão e Casemiro marcaram no primeiro tempo; Seleção encerra o ano com jogos na Europa com Senegal e contra a Tunísia na terça-feira que vem

O Brasil venceu Senegal por 2x0 neste sábado (15), no Emirates Stadium, em Londres, e confirmou sua melhor atuação desde a chegada de Carlo Ancelotti ao comando técnico. Os dois gols saíram ainda no primeiro tempo: Estêvão, aos 28 minutos, abriu o placar após boa jogada pela direita, e Casemiro, aos 35, ampliou de cabeça.

O resultado marca a primeira vitória da Seleção sobre Senegal na história — até então, eram dois empates nos dois confrontos anteriores.

A equipe brasileira foi superior em praticamente todo o primeiro tempo, impondo ritmo, circulação de bola e intensidade no setor ofensivo. O Brasil criou várias oportunidades claras antes mesmo de marcar, enquanto Senegal teve dificuldades para progredir e pouco ameaçou a meta de Bento.

Na etapa final, o duelo ficou mais equilibrado, com Senegal avançando algumas linhas, mas sem transformar o domínio territorial em chances reais de gol. O Brasil administrou o resultado, controlou o jogo e saiu de campo com uma atuação consistente.

A partida é considerada o principal teste de Ancelotti até o momento, já que Senegal figura entre as seleções mais fortes da África nos últimos ciclos e vinha de bons resultados internacionais.

Último jogo do Brasil em 2025

A Seleção encerra seus compromissos nesta terça-feira (18), quando enfrenta a Tunísia, às 16h30 (Brasília), no estádio Decathlon Arena, em Lille, na França.

O duelo fecha a preparação do ano antes dos amistosos de março de 2026, contra França e Croácia, os dois maiores testes prévios à lista final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.